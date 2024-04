A Fatum-Nyíregyháza keddi mérkőzése mellett természetesen vármegyénk egyéb kiemelt csapatai is érdekeltek lesznek a héten.

Rájátszásra hangolva

A férfi kosárlabda NB I./B Piros csoportjában is kezdetét veszi a rájátszás, a Hübner Nyíregyháza BS az Újbuda MAFC csapatával találkozik, a párharc első összecsapását csütörtökön vívják a fővárosban a felek, míg a sorozat második találkozóját vasárnap a Continental Arénában rendezik. Papíron a MAFC az esélyesebb, ám Merim Mehmedovic csapata az alapszakasz második felében többször is bizonyította, hogy egy igencsak kellemetlen ellenfél, tipikusan olyan, aki bárki ellenében meglepetéssel szolgálhat.

Az élvonalbeli Kisvárda Master Good labdarúgói továbbra is a kiesés elől menekülnek, amire még akkor is elég kevés a sansz, ha a legutóbbi fordulóban pontot szerzett a gárda. A szombati ellenfél, az Újpest sincs túl jó formában, ám a felek között jelenleg tizenhárom pont a differencia, ami valljuk be őszintén, eléggé behozhatatlannak tűnik.

Ellenben a Nyíregyháza Spartacus FC továbbra is a másodosztály bajnoki ­címének legfőbb várományosa. Az ehhez vezető út következő lépcsőfokaként vasárnap a Kazincbarcika otthonából kell elhozni a három pontot.

Heti sportprogram

Kedd

Röplabda. Női Extraliga, rájátszás: Fatum-Nyíregyháza–Újpest, Continental Aréna, 18.

Csütörtök

Kosárlabda. NB I./B, Piros csoport, rájátszás: Újbuda MAFC–Hübner Nyíregyháza BS, Budapest, 18.30.

Szombat

Labdarúgás. NB I.: Kisvárda Master Good–Újpest, Várkerti Stadion, 14.30.

Vasárnap

Kosárlabda. NB I./B, Piros csoport, rájátszás: Hübner Nyíregyháza BS–Újbuda MAFC, Continental Aréna, 17.

Labdarúgás. NB II.: Kazincbarcika–Nyíregyháza Spartacus FC, Kazincbarcika, 17.