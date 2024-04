Talán nem túlzás azt írni, hogy az idény két legnagyobb mérkőzésén van túl a Nyíregyháza Spartacus.

A piros-kékek az NB II előző fordulójában kiváló játékkal 3–1-re legyőzték a legnagyobb bajnoki riválisnak számító Vasast, ezzel karnyújtásnyira került a feljutás és egyben a bajnoki cím is. Néhány nappal később aztán, múlt szerdán a klub történetének első Magyar Kupa-elődöntőjén a Ferencvárost fogadta a Szpari és közel sem „mellékszereplőként” lépett pályára! A nyíregyháziak az első pillanattól kezdve pariban voltak az élvonal bajnokával, a második félidőben megszerezték a vezetést és a közel álltak a bravúrhoz, ám a fővárosiak a 85. és a 89. percben szerzett egy-egy találattal maguk javára döntötték el a meccset (1–2).

A Spartacus játékosai így nem ünnepelhettek, de csodás estét teremtettek szurkolóiknak, akik okkal lehetnek büszkék kedvenceikre.

– Csapaton belül kicsit felemásan éltük meg a mérkőzést – mondta el Tímár Krisztián vezetőedző. – Volt egy kis hiányérzet a játékosokban, mert érezték, hogy közel álltak az óriási bravúrhoz. Közel sem volt lefutott a meccs, jól játszottunk és megmutattuk, képesek vagyunk rá, hogy legközelebb esetleg mi nyerjünk. Elmondtam a srácoknak lefújás után, hogy ebből a mérkőzésből is tanulnunk kell, de büszke vagyok rájuk, mert óriási dolog, meddig jutottunk ebben a szezonban. A stadionban remek volt a hangulat, jó volt látni, hogy ennyien kíváncsiak a találkozóra. Ezúton is köszönjük a támogatást! Mindig győzelemmel próbáljuk meghálálni a szurkolást, a csapat most is megmutatta, hogy hajt ezért a klubért.

A két rangadó után vissza kellett zökkennie mindenkinek a dolgos hétköznapokba, hiszen van még feladat a Szpari előtt, igaz, adott esetben már akár kisebb lehet a tét a hétfői meccsen. A 30. forduló előtt 10 pont volt a nyíregyháziak előnye a Vasassal szemben, míg az ETO FC Győrnél és a Szegednél 13 ponttal álltak jobban. A három csapat eredményétől függően a feljutás és akár a bajnoki cím is biztossá válhat már ebben a fordulóban.

Ha a Szeged pontot veszít, rá már nem kell figyelnie a Spartacusnak, míg a Győr akkor kerül ki a pakliból, ha kikap. Ha a Vasas nem nyer vasárnap, akkor a Nyíregyháza hétfőn bebiztosíthatja bajnoki címét, amennyiben győzelmet arat a 9. Ajka vendégeként.

A feljutás minden más eredménytől függetlenül biztossá válik, ha nyer a Szpari!

– Nagyon jó a csapategység Ajkán, Szarka veszélyes támadójuk és stabil védekezésből indítják a játékukat – beszélt a mester már a hétfői összecsapásról. – Noha az elmúlt két mérkőzésen kikaptak, összességében jól sikerült a tavaszi szezonjuk, volt egy győzelmi szériájuk, ami mutatja, hogy veszélyes csapatról van szó. Fel kell pörögnünk erre a mérkőzésre is. Felkészülünk arra, hogy más lesz a játék képe, mint a Vasas és a Fradi elleni meccsen volt. Mindent bele kell adnunk, hogy nyerjünk idegenben, ezzel kiharcoljuk a feljutást és feltegyük az i-re a pontot.

A mérkőzést az M4 Sport televízió élőben közvetíti.

Labdarúgás: NB II., 30. forduló

Ajka–Nyíregyháza Spartacus, Ajka, hétfő, 20.

A forduló programja: Gyirmót–Kozármisleny, BVSC-Zugló–Csákvár, Szeged–Soroksár, Mosonmagyaróvár–ETO FC Győr, Pécs–Haladás, Kazincbarcika–Bp. Honvéd, Vasas–Tiszakécske, Budafok–Siófok.