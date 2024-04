Az Újpest elleni harmadik vereséggel véget ért a Fatum-Nyíregyháza idénye. A mieinknek voltak jobb időszakaik a szezonban, nyertek rangadókat, nemzetközi kupában is mentek egy kört, ám fájó vereségek is beárnyékolták a szereplést. A Fatum a Magyar Kupa bronzmeccsén alulmaradt, az Extraliga negyeddöntőjében pedig nagy csatában elvérzett a MÁV Előrével szemben, végül a hatodik helyen végzett.

– Hullámvölgyek jellemezték a szezont – értékelt a csapat saját nevelésű kiválósága, Tóth Fruzsina. – Ezzel a kerettel értünk el jobb és kevésbé jó eredményeket is, a lehetőségekhez képest kihoztuk a maximumot. Szaszi (Lászlop Alexandra – a szerk.) sérülése nem tett jót a csapatnak, voltak olyan mérkőzések, amiken jobb eredményt érhettünk volna el vele, és így a szezon is jobban alakulhatott volna. Nem szeretném persze kihegyezni a sérülésére, de ő pont olyan személyisége és húzóembere a gárdának, akire nagy szükség lett volna. Ez az idény így alakult. Nem vagyok elkeseredve, minden szezon más, már épül a következő csapat, ami remélhetőleg sokkal jobb lesz.

A klub már az Újpest elleni, csalódást keltő szezonzárás másnapján bejelentett egy remek hírt, miszerint Fruzsina a következő két évben is a nyíregyházi együttest erősíti.

– Az a célom, hogy ezzel a csapattal annyi bajnoki címet és kupagyőzelmet érjek el, amennyit csak lehet – árulta el a 24 éves liberó. – Hiszek a klubban, a vezetőségben, a szakmai stábban, ezért is maradok a következő két évre. A körülmények tejes mértékben adottak a sikerekhez. Adrian Chylinski érkezésével olyan munka kezdődött el, ami eredményre vezethet. Ambiciózus edző, a röplabda az élete, sokakat ismer külföldön és őt is szeretik itthon, valamint más országokban is. Fiatal, de azon van, hogy meccsről meccsre többet tegyen hozzá a csapata sikereihez. Neki is nagyon a szívéhez nőtt a klub.

Fruzsina és Chylinski nem pihenhet sokat, hiszen a válogatott hamarosan megkezdi a munkát, hogy aztán sikeresen szerepeljen Lettország, Izland, Feröer, Luxemburg és Finnország ellen.

– Jövő kedden utazok el és május elsején kezdjük meg a felkészülést az Ezüst Európa-ligára. A válogatott etap a tervek szerint június kö­zepéig tart, ez attól is függ, hogy döntőt játszunk-e ebben a sorozatban. Fiatal a csapatunk, de sok benne a tehetség. Azt hiszem, a többiek nevében is mondhatom, az a célunk, hogy a legjobb ­négyben végezzünk – jelentette ki a válogatott csapatkapitánya.