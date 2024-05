Mint ismert, a már bajnok Nyíregyháza Spartacus FC meggyőző futballal hozta el a három pontot Kozármislenyből. A meccset akár még barátságosnak is tekinthették a felek, hiszen már egyik csapat számára sem volt tétje: a Szpari feljutott, a vendéglátó pedig már nem eshetett túl sokat vissza a dobogós gárdák mögött. Mindkét klub nagyszerű idényt zárt, a szabolcsi egylet a szörnyű előző szezont követően megérdemelten szerzett bajnoki címet.

Kilenc év után jutottak vissza

A Nyíregyháza kilenc év után tér vissza az első osztályba, azért az óriási kontraszt, hogy amíg tavaly csak az utolsó utáni pillanatban menekült meg a csapat az NB III.-tól, addig idén kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva gyakorlatilag végigszáguldott a másodosztályon.

A Spartacus ugyan már tét nélkül utazhatott el Kozármislenybe, a harmincnegyedik, záró forduló ellenben jócskán tartogatott izgalmakat. A szezon előtt még arra számítottak a szakértők, hogy az ETO FC Győr és a Vasas jut fel az élvonalba, Tímár Krisztián csapatának remeklése ellenben a duó egyik tagját megfosztotta ettől a lehetőségtől.

Vasárnap nyolc mérkőzést rendeztek a labdarúgó NB II. 34. fordulójában. A feljutásért harcban lévő, második ETO FC Győr 1–0-ra nyert Ajkán, ezzel kilencéves szünet után visszajutott az NB I.-be. A Vasas pedig hiába verte meg négy góllal a Soroksárt, így is csak a harmadik helyen végzett. A bennmaradásért küzdő BVSC-Zugló gól nélküli mérkőzésen ikszelt a Budapest Honvéddal, és mivel a PMFC is döntetlent játszott a Szegeddel, eldőlt, hogy a baranyai csapat lett a negyedik kieső. A Gyirmóton vereséget szenvedő Haladás ugyan a tizennegyedik helyen fejezte be a bajnokságot, de mivel nem kapott licencet, így biztos, hogy szintén búcsúzik a másodosztálytól. A megüresedő helyet az NB III.-ból töltik majd fel, vélhetően a Békéscsaba lehet az erőnyerő.

A bennmaradás lesz a cél

És, hogy mire számíthatnak a szabolcsi szimpatizánsok az NB I.-ben, arról Fekete Tivadar sportigazgató nyilatkozott a minap: – Nem egy évre tervezünk az élvonalban, de újoncként a bennmaradás lehet az elsődleges célunk. Aztán majd menet közben meglátjuk, mire vihetjük. Egy biztos, nem féltem sem a klubot, sem a csapatot, sem magamat.

Labdarúgás: NB II.

A bajnokság végeredménye

1. Nyíregyháza 34 24 7 3 69-27 79

2. Győr 34 22 3 9 65-37 69

3. Vasas 34 19 10 5 72-33 67

4. Szeged 34 15 15 4 35-23 60

5. Kozármisleny 34 15 7 12 55-45 52

6. Gyirmót 34 12 13 9 49-45 49

7. Soroksár 34 12 9 13 39-44 45

8. Budafok 34 12 8 14 37-44 44

9. Bp. Honvéd 34 11 11 12 39-36 44

10. Kazincbarcika 34 11 11 12 37-41 44

11. Ajka 34 13 4 17 30-33 43

12. Csákvár 34 12 7 15 39-45 43

13. BVSC 34 10 8 16 27-40 38

14. Szombathely 34 9 11 14 42-52 38

15. Pécs 34 8 12 14 20-39 36

16. Tiszakécske 34 7 13 14 33-40 34

17. Siófok 34 8 7 19 36-60 31

18. Mo.vár 34 5 6 23 29-69 21