Ugyan vesztes oldalon szerepelt, de védéseinek, azon belül is a tizenegyeshárításának (egy másikat is kihagytak a hazaiak, igaz, azt Hahn János fölé lőtte) köszönhetően mégis bekerült a 33., utolsó forduló válogatottjába a az élvonaltól búcsúzó Kisvárda Master Good kapusa, Kovács Marcell. A huszonegy éves játékos mostanában több elismerésben is részesült: a 29. játéknapon, a Ferencváros ellen mutatott teljesítményének köszönhetően a forduló játékosa lett, az azon a meccsen bemutatott egyik védése pedig nemcsak annak a játéknapnak, hanem áprilisnak is a legnagyobb bravúrja lett az OTP Bank Ligában. Az előző fordulóban, a 32. fordulóban ugyancsak övé volt a legnagyobb védés.

Üröm az örömben, hogy mint az már köztudott, a Kisvárda az idény végén búcsúzott az élvonaltól.