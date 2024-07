A második nyári felkészülési meccsén a szlovák másodosztály előző idényének harmadik helyezettje, a Tatran Presov volt az NB II-re hangoló Kisvárda Master Good ellenfele szombat délelőtt. Az eperjesiek ellen nem játszhatott a kézsérüléssel bajlódó Kovács Marcell és Bernardo Matis, illetve Alaksandar Jovicic és Driton Camaj is a lelátón foglalt helyet. Borította a tervet, hogy a bemelegítésnél Milos Szpaszics megsérült, így a helyén Bíró Bence kapott helyet az első félidei csapatban, amelyben szerephez jutott a héten szerződtetett Molnár Gábor is. Ahogy a Kassa ellen, most sem kellett sokat várni az első gólra, Soltész Dominik harcosságát dicsérte a vezető találat. Ám az első félidőt nagyjából megfelező ivószünetig sem jutottak el a felek, máris egyenlítettek a vendégek. A hazaiak fejesből vehették volna vissza a vezetést, de a Branimir Cipetic jobboldali beadását követő Bíró Bence bólintását könnyedén védte az eperjesiek kapusa. A szünetig hátralévő időben fölényben futballozott a Kisvárda, de nem tudtak újabb gólt szerezni, a bosszantó labdaeladások után pedig az ellenfélnek is adtak néhány lehetőséget.

A második játékrészt Gyurkó Máté veszélyes lövése vezette fel, ballal, a tizenhatoson kívülről csak kevéssel lőtt fölé. A következő, formás támadásuk végén is ő került helyzetbe, de Cipetic beadása kicsit magasnak bizonyult.

A hátralévő időben egyik csapat sem tudott igazán kibontakozni, az eperjesiek előtt adódott több gólszerzési kísérlet szögletek után, illetve egy szép támadásunk végén Babják Miroszláv lövését blokkolták a védők, de egyik fél sem talált már be, így második nyári edzőmeccsükön is 1–1-es eredmény született.

Forrás: kisvardafc.hu

Felkészülési mérkőzés

Kisvárda Master Good–FC Tatran Presov (szlovákiai) 1–1 (1–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Rúsz. Kisvárda: Popovics (Hrabina, a szünetben) – Cipetic (Kozacsuk, 63.), R. Stefan (Széles, a szünetben), Lippai, Körmendi (N. Ponomarenko, 63.), Osztrovka (Soltész I., a szünetben), Szőr (Babják, a szünetben) – Soltész D. (Scsadej, 63.), Molnár G. (Gyurkó, a szünetben), Bíró B., Mesanovic (Czékus, a szünetben). Tatran Presov: Knurovsky – Gáll, Simko, Jendrek, Potoma, Avetiszjan, Gladis, Castelano, Fadairo, Franko, Legnani. Cserék: Fojticek, Slebodník, Zolotoveckij, Bobrovsky, Demjanovics, Diao, Sagna, Olejník.

Gólszerző: Soltész D. (12.), illetve, Fadairo (19.).