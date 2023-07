Rendőrök lepték el a nyíregyházi, Május 1. téri toronyház környékét. Információnk szerint az egyik ingatlanban holttestet találtak, nem tartják kizártnak az idegenkezűséget sem.

Nyíregyháza. A Május 1 téri játszótéren békésen játszanak a gyerekek, a hőségben kellemes árnyat adnak a közeli fák, minden adott egy szép nyári délutánhoz. Ám ezt a nyugodt városi környezetet rendőrautók érkezése törte meg szerda délután, mivel az egyik társasházban egy holttestet találtak. A helyszínelők haladéktalanul megkezdték a nyomok rögzítését, de azt egyelőre nem tudni, mit találtak a lakásban. Az ügyben megkerestük a rendőrséget, szerda délután még a nyomozásra való tekintettel nem adhattak róla tájékoztatást, és arról sem volt hivatalos információ, hogy történt-e idegenkezűség. A környéken élők az erőteljes bűz miatt hívták ki a rendőrséget.

Rendszeres volt a veszekedés

Melitta, egy közelben élő hölgy lapunknak elmondta, látásból ismerte a harmincas éveiben járó elhunytat, akit helyben mindenki kedves és aranyos hölgynek tartott.

– Gyakran hallottam másoktól, hogy sokat veszekedtek az élettársával, többen még azt is emlegették, hogy a férfi rendszeresen bántalmazta a nőt. Az viszont biztos, hogy a férfi rendszeresen ivott, s az utóbbi időben párja is egyre gyakrabban nézett a pohár fenekére. Feltehetőleg így próbálta enyhíteni azokat a borzalmakat, amiket napról napra átélt. Legalábbis erről beszéltek a szomszédok is – tudtuk meg a helyszínen.

A fiatal szomszéd lány azt is elárulta, a férfit vasárnap látták utoljára a közelben lévő dohányboltban, és a párját sem látták az elmúlt néhány napban.

Egyre több a szörnyűség

– A szomszédok a szag miatt tettek bejelentést, így biztos, hogy nem szerdán történt a haláleset. Minden nap történik valamilyen hátborzongató bűncselekmény ebben az országban, belegondolni is szörnyű, milyen emberek járnak közöttünk. Sajnos az ismeretségi körömben is volt már hasonló eset, ott is bántalmazó kapcsolatban élt egy nő, de szerencsére annak nem lett tragédia a vége. Sokkal szigorúbb fellépésre lenne szükség, mert egyre szaporodnak az ilyen szörnyűségek, bár az is igaz, hogy a bántalmazott felek sem mernek lépni, sokan félnek a következményektől. Nézeteltérések minden kapcsolatban vannak, ám legyen bármekkora gond, ép ésszel átgondolva soha nem az a megoldás, hogy kioltom a másik életét. A környéken is egyre többet látni rendőrautókat, mert mindig történik valami, ami miatt rendőri intézkedésre van szükség – tette hozzá Melitta.