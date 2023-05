Az elmúlt héten egyre inkább a tőlünk északra megerősödő magas nyomású képződmény, szaknyelven szólva anticiklon határozta meg időjárásunkat, miközben a csapadékot okozó légörvények egyre távolabb, messze nyugatra és délre sodródtak térségünktől. Az időnként megélénkülő széltől eltekintve így csendes, száraz, jobbára napos időnk volt, markáns, csapadékot okozó front csak a hét legvégén, vasárnap érte el Kelet-Magyarországot - tájékoztatta portálunkat dr. Rácz Csaba, a Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa.

Addig azonban kellemesen enyhe napokban volt részünk, olykor melegünk is lehetett, hiszen az erős napsugárzás mellett a 20-25 °C közötti csúcsértékek már inkább nyári hőérzetet biztosítottak. Éjszakánként sem volt kifejezetten hideg, hiszen általában 5 és 10 fok között állt be a minimumhőmérséklet, de egy-egy hajnalon előfordult 2-5 fokos hideg is, elsősorban a Nyírség laposabb, szélvédett mikroklímájú területein. Fagyot sehol sem mértünk, sőt, a felhősebb éjszakákon néhol 11-14 fok között maradt a napi legalacsonyabb érték.

A napi középhőmérséklet 15°C közelében mozgott az időszakban, hasonlóan a talaj felső 5 centiméterében mért napi átlaghoz, így a melegigényes növények vetése, csírázása kedvező körülmények között folyhatott. Hasznos hőösszeg tekintetében továbbra is némi elmaradás mérhető az 1991-2020-as időszak során megszokotthoz képest. Jelenleg területi átlagban 30-40 foknappal alacsonyabb, mintegy 120-130 foknapos összeget jegyez Szabolcs vármegye a kukorica és egyéb hőigényes kultúrák 10 fokos bázishőmérsékletére számítva.

A vegetáció intenzív növekedéséhez egyre több vízre volt szükség, mely a mélyebb rétegekben egyelőre biztosított, a laza, homokos talajú körzetekben azonban a felszín – beleértve mindenekelőtt a magágyat – már híján volt a kellő nedvességnek. A művelt rétegben az időszak végére a növények által felvehető nedvességtartalom fele-harmada maradt meg, a talajfelszín sokfelé vált porossá. Az 1 méter mélységű szelvényből épp az a 40-50 milliméter víz hiányzik, mely a legfelső rétegek deficitjét adja, az ez alatti zónák tehát még csaknem a szabadföldi vízkapacitásig telítettek.

Számottevő csapadék a hét legutolsó napjáig csak elszórtan fordult elő, de akkor sem mindenütt hullott az eddigi veszteséget legalább az 5-10 centiméteres mélységű magágyban pótolni képes mennyiség. Vasárnapig a vármegye teljes területén 0-5mm között maradt a csapadékösszeg, a kisebb értékekkel nyugaton-északnyugaton, a magasabbakkal délen és délkeleten. A vasárnap átvonuló frontot kísérő záporok, zivatarok nyomán a déli tájakon többfelé mérhettünk 10-20 milliméteres hozamot, de a csapadék záporos jellege miatt viszonylag kis területeket érintve.

A folytatásban az átmeneti lehűlést követően fokozatos melegedésre számítunk a legfrissebb számítások alapján. A magas nyomású dominancia gyengülése folytán növekedhet a csapadékhajlam, így ismét egyre többfelé lehet majd csapadék. A hónap derekán van kilátás nagyobb területet érintő esőkre, ezt leszámítva inkább a térben és időben egyenlőtlen eloszlású helyi záporok, zivatarok lehetnek jellemzők.

KM