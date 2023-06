A munkát irányító szakemberek helyi idő szerint szerdán kora délután arról számoltak be a sajtónak, hogy egy kanadai légi felderítőegység a tengerből érkező hangokat észlelt a kutatási területen, amelynek nyomán robot-tengeralattjárókat vezényeltek oda, de azok egyelőre nem találták meg a hang forrását. A beszámoló szerint a hangok kalapáláshoz hasonlatosak, és a kutató-mentő egységek reményei szerint a Titan névre keresztelt búvárhajó utasaitól származnak.

Az amerikai parti őrség által közreadott képen a Titan elnevezésű merülőhajót keresi a Bahamában bejegyzett Deep Energy kutatóhajó a Massachusetts állambeli Boston partjainál 2023. június 21-én

Fotó: - / Forrás: MTI/EPA/Amerikai parti őrség

Az Egyesült Államok parti őrségének Boston-központú (First Coast Guard District) regionális mentési koordinátora közölte, további hajókat és eszközöket vetnek be, hogy megtalálják az 5 emberrel vasárnap víz alá merült búváreszközt, amely a Titanic mintegy 4 ezer méter mélyen fekvő roncsaihoz akart leereszkedni. Jamie Frederick kapitány elmondta, hogy csütörtöktől már összesen 10 kutató egységgel próbálnak a 6 méteres búvárhajó nyomára lelni a 25 ezer négyzetkilométer nagyságú területen, és növelik a felhasznált távirányítású robot-tengeralattjárók számát. A munkát több repülőgép is segíti, részben felderítéssel, részben úgy, hogy folyamatosan szállítják a szárazföldtől több száz kilométerre fekvő kutatási helyre a felszerelést.