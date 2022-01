Rövid időn belül mindhárman elit zenészek társaságában találták magukat: Krantz a Steely Dannel turnézott, Carlock többek közott Sting mögött ütötte a dobokat a Sacred Love lemez turnéján, de játszott a Totóban, valamint John Mayerrel is, 2009-ben pedig a Modern Drummer olvasói a legjobb dobosnak szavazták meg. Lefebvre a dzsessz mellett popzenekarokkal is fellépett (David Holmes, Empire of the Sun), több magyar lemezen is szerepelt, Szakcsi Lakatos Bélát és Tony Lakatost is kísérte, illetve az ő basszusa hallható David Bowie utolsó albumán, a Blackstaron.