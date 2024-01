Bundesliga 11 perce

Sallai győztes gólt lőtt a Freiburgban

Izgalmas mérkőzést játszott egymás ellen a Bundesliga 18. fordulójában a Freiburg és a Hoffenheim. Utóbbiban Szalai Attila ezúttal is csak a kispadot koptatta, a Freiburgban viszont Sallai Roland nemcsak kezdett, hanem a hajrában győztes gólt is lőtt, pedig akkor már emberhátrányban játszott a csapata. S ki tudja, talán Sallai Roland gólja segítséget jelent válogatottbeli társának, Szalai Attilának is.

Sallai góljával győzött a Freiburg a Hoffenheim ellen Forrás: AFP/Getty Images

Nem változott Szalai Attila helyzete, írja a Magyar Nemzet. A Hoffenheim a Freiburg otthonában is a magyar válogatott védő nélkül futott ki a gyepre a Bundesliga tizennyolcadik fordulójában. Szalai Attila lassan kifogy az időből, ha váltani akar a több játéklehetőség érdekében. Sallai Roland sokkal jobb helyzetben van, kezdett a meccsen, sőt ő lett a Freiburg hőse.

A hazaiak 2-0-ra is vezettek már, ám a Hoffenheim kiegyenlített. A hajrában a freiburgi Gulde megkapta a második sárga lapját, az emberelőnnyel azonban nem éltek a vendégek. Ellenben Sallai Roland három perccel a kiállítás után megszerezte a győztes találatot. #SCFTSG 3:2 (85.)

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA pic.twitter.com/affNN02eCl — SC Freiburg (@scfreiburg) January 20, 2024 A góllal egyértelműen Sallai volt a Freiburg hőse, de a magyar válogatott támadó talán még Szalai Attilának is segített. A három bekapott gól és az emberhátrányban elszenvedett találat sem arra utal, hogy kifogástalan a Hoffenheim védelme. Arra persze nincs garancia, hogy Pellegrino Matarazzo vezetőedző Szalai Attila beállításával próbálja megoldani a gondokat. A védő édesapja korábban úgy nyilatkozott: ha fia nem játszik a Hoffenheim három januári meccsén, távoznia kell. Nos, a három meccsből kettő lement anélkül, hogy Szalai pályára lépett volna.

