Dárdai Pál egyik kedvenc játékosa és felfedezettje berobbant a német labdarúgó-válogatottba. Az egykori Hertha balhátvéd, Maximilian Mittelstädt a nyári Európa-bajnokságon Marco Rossi magyar válogatottja ellen is bizonyíthat, mint ahogy azt Franciaország és Hollandia ellen már megtette.

A német szurkolókat mostanság a Stuttgart huszonhét éves játékosának teljesítménye hozza lázba a hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt, amelyen a német válogatott a Marco Rossi vezette magyar csapat ellen is játszik majd a csoportkörben – írta meg a Magyar Nemzet. Maximilian Mittelstädt a franciák és a hollandok elleni barátságos meccsen is meggyőző teljesítményt nyújtott.

Mindig erről álmodott

Julian Nagelsmann szövetségi kapitány először adta meg a lehetőséget Mittelstädtnak a válogatottban: a franciák ellen 2-0-s győzelem részese volt, a hollandok ellen pedig 2-1-es diadalt ünnepelt, ráadásul a második meccsén mindjárt gólt is lőtt a nemzeti csapatban. Az egykori Hertha-nevelés mentális erejét is dicsérik, hiszen a hollandok vezető gólja előtt hibázott, ám szinte rögtön javítani tudott, hét perccel később bombagóllal egyenlített ki – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

- Kisgyerekként az ember erről álmodik. Ez volt az első hazai meccsem a válogatottban, amin győzelmet és gólt ünnepeltem - nyilatkozta Mittelstädt, aki a hibájáról is beszélt. - Természetesen ennek nem lett volna szabad megtörténnie, de nem hagytam, hogy elbizonytalanítson. Örülök, hogy a góllal sikerült jóvátennem – árulta el a balhátvéd. Mittelstädt a Hertha saját nevelésű labdarúgója volt, Dárdai Pál már utánpótláskorában felfigyelt rá, s később nála mutatkozott be a berliniek profi csapatában, amelyben összesen 83 meccsen játszott a magyar edző irányításával.

Dárdai csak miatta nézi a Stuttgartot

Dárdai március elején nyilatkozott a német sajtóban volt játékosáról, akit a Stuttgart tavaly nyáron mindössze félmillió euróért vett meg a másodosztályba zuhanó Herthától, mivel a szerződése szerint kiesés esetén ilyen alacsony volt a kivásárlási ára. - Nem tudom, ki írta ezt alá. Egy ilyen kivásárlási összeg szinte ajándék egy ilyen jó játékosért - mondta akkor Dárdai, aki ezzel a Hertha korábbi sportigazgatójára, a klubot szétverő Fredi Bobicra célzott. - Annak idején Maxival nyertük meg az U17-es bajnoki címet. Amint profi edző lettem, azonnal magamhoz vettem. Mindig szorgalmas volt, mindig kedveltem Maxit. Ezért most a Stuttgart meccseit is csak miatta nézem – árulta el a magyar edző, akinek fia, Dárdai Márton a Törökország elleni felkészülési meccsen mutatkozott be a magyar válogatottban. Mittelstädt régi hiányposztot oldhat meg a német csapatban. Még a 2014-ben világbajnok válogatottnak is a balhátvéd volt a gyenge pontja, amelyen akkor az eredendően középső védő Benedikt Höwedes szerepelt kényszerűségből. Azóta sem volt igazi megoldás a problémára, tavaly ősszel még a támadó Kai Havertz is volt balhátvéd, így jelen állás szerint Mittelstädt, Dárdai Pál felfedezettje, foglalhatja el helyet a kezdőben az Eb-re.