A V4NA-nak megerősítette, eltiltja a magyar sportolókat az éjszakai bárok látogatásától versenyek idején. „Egyrészt, hogy megvédjem őket az ilyen helyzetektől, de attól is, ami történt előtte egy nappal, hogy leszakadt a diszkó és két ember meghalt és tíz nagyon súlyos sérült volt és éppen csak megúszták. A magyar női vízilabda-válogatott is ott volt, akik azért nem sérültek meg, mert egy vas konzolon álltak. Ha középen állnak, akkor lehet arról beszélnénk most, hogy milyen áldozatokat követelt a női vízilabda-válogatottól” – mondta Wladár Sándor.