A miniszterelnöki megbízott az új oktatási-nevelési intézményekről szólva azt mondta: az új bölcsőde avatása gondoskodás a jövőről, a folytatásról, ugyanakkor annak a pozitív üzenetnek a hordozója is, hogy érdemes gyermeket vállalni, még ha ez a hétköznapokban sokszor küzdelmet és lemondást is jelent a szülőnek. Megjegyezte: a szülői szeretet a szeretet legnemesebb fajtája, s arra a gyermekeket is meg kell tanítani, mivel az a nemzet megmaradásának kulcsa is. Rámutatott: a magyar államnak köszönhetően 2016-től zajló Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program olyan komoly struktúrát épít, amely a nemzet- és demográfiapolitika szempontból is stratégiát jelent helyi és Kárpát-medencei szinten egyaránt.