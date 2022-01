A lap úgy tudja, Lombos László lánya, Orsolya már be is nyújtott egy 35 millió forintos igényt édesapja munkáltatója felé, és Pethő János családja is hasonló nagyságrendű összeget kért a cégtől. A pénzre szükségük is lenne, többek között amiatt, mert a fiatal nő költséges képzésre jár, amit az édesapja támogatott. A halála óta pedig fel kellett függesztenie a tanulást.