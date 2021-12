Jövő januártól újabb húsz százalékkal emelkedik a bölcsődei dolgozók bére a gazdasági növekedésnek köszönhetően - mondta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője.

Nacsa Lőrinc hozzátette: ez nem az első béremelés, 2010 óta több ütemben nőtt a bölcsődei dolgozók bére, és folyamatosak a bölcsődefejlesztések, -építések.

A politikus szerint ugyanakkor a baloldal nem becsüli a bölcsődei dolgozókat sem, ahogy általában a gyermeknevelést és -gondozást sem.

Azt mondta, a Gyurcsány-Bajnai-korszakokban a bölcsődei dolgozóktól is elvettek egyhavi bért, és megalázóan alacsony fizetésért dolgoztatták őket. A baloldal most is visszatérne ahhoz a rossz és elhibázott politikához, amely miatt a bölcsődei dolgozók béremelése és állása is veszélybe kerülne - hangoztatta, hozzáfűzve: "bölcsődék építése helyett pedig előbb építenének a migránsok betelepítéséhez szükséges szállásokat".

Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra - mondta, hozzátéve: "meg kell állítani a baloldalt", amely a bölcsődei dolgozókat sem becsülte meg.

Nacsa Lőrinc a Fidesz-KDNP nevében megköszönte a bölcsődei dolgozók egész éves munkáját, kiemelve, hogy a járvány őket különösen nagy kihívás elé állította és az egészségüket is veszélyezteti, hiszen minden nap gyerekek közelségében vannak.

Borítókép: Gyerekek játszanak a kibővített cinkotai Napsugár Bölcsőde új részlegének udvarán a XVI. kerületi Felsőmalom utcában az átadás napján, 2020. július 1-jén.