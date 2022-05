"Nikola Selaković barátom, szerb kollégám is itt van Brüsszelben, hiszen az EU nyugat-balkáni politikája is napirenden lesz ma a külügyminiszteri tanácsülésen.

A NATO-ban láthatóan megnőtt a bővítési kedv az utóbbi időben, most ideje lenne, hogy ezt a kedvet az EU is magára vegye, mivel a katonai szövetség már most 3:0-ra vezet, ami a nyugat-balkáni bővítést illeti.

Magyar álláspont világos: ha rajtunk múlna, Szerbiát már tegnap fel kellett volna venni az Európai Unióba" - írta közösségi oldalán a külügyminiszter.