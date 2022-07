A miniszter szerint felmerült az is, hogy Magyarország akár az Európai Ügyészséghez is csatlakozhatna, nincs kizárva ennek a jövőbeni lehetősége sem. A politikus elmagyarázta, hogy jelenleg három tárgyalássorozat folyik hazánk és az unió között, ezek pedig hatással vannak egymásra is.

– Van egyrészt

a jogállamisági eljárás, amelyről áprilisban, közvetlenül az országgyűlési választás után az Európai Bizottság levelet küldött a kormánynak.

A június 27-ei határidőre megküldtük a több tucat oldalas válaszunkat az észrevételekre, a hivatalos értékelés még folyik. Mivel nagy anyagról és meglehetősen bonyolult technikai kérdésekről van szó, könnyen előfordulhat, hogy az Európai Bizottságnak lesznek utólagos kérdései. Egy másik tárgyalás a többéves pénzügyi kerettervről szóló partnerségi együttműködéshez kapcsolódik, amely lehetővé teszi az operatív programok finanszírozását, itt már nagyon közel vannak az álláspontok.

Remélhetőleg ősszel alá tudjuk írni a megállapodást, és akár még az év vége előtt megérkezhetnek az első részletek az operatív programok finanszírozására.

A harmadik tárgyalás pedig az újjáépítési alapot érinti, és némileg más tárgyalópartnerekkel folyik, itt is haladunk előre. Abban bízom, hogy a jogállamisági feltételrendszerrel kapcsolatban adott válaszlevelünk és az újjáépítési alapról szóló tárgyalásaink pozitívan hatnak majd egymásra, vagyis látják, hogy valóban meg akarunk állapodni – merthogy valóban meg is akarunk állapodni – részletezte Navracsics Tibor. A miniszter a helyreállítási alapról szóló megállapodás aláírását is az idei őszre jósolta.

A gyermekvédelmi törvény szerepéről Navracsics ismét elmondta, hogy neki nem hozták szóba, azonban a kötelezettségszegési eljárásnak nyilvánvalóan van köze van informálisan a megegyezés késéséhez – jelezte.

– Abban, hogy lelassultak a tárgyalások, szerepet játszik az is, hogy az Európai Parlament – különösen a balszárnya – elképesztő mértékben fokozta a nyomást azért, hogy nemhogy megállapodás ne szülessen, de még tárgyalások se folyjanak érdemben a magyar kormánnyal

– jelentette ki az interjúban az uniós forrásokért is felelős miniszter.

A teljes interjút ITT lehet elolvasni.

Borítókép: Navracsics Tibor / Mandiner / Földházi Árpád