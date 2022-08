Az a legfontosabb, hogy a gyerekek számára biztosítsuk a jövőt, ezért minden segítséget megadunk ahhoz, hogy a Vajdaságban élő emberek magyar jövőt tudjanak elképzelni és megvalósítani a szülőföldjükön - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán a vajdasági Szajánban, ahol az elsős diákok tanévkezdő ünnepségén vett részt.

Számunkra elsősorban az a fontos, hogy azokkal foglalkozzunk, akik helyben maradtak, akik úgy döntöttek, hogy továbbra is a Vajdaságban szeretnének élni

- húzta alá a politikus. A magyar kormány ehhez minden támogatást megad, és segíti a szülőket is abban a törekvésükben, hogy gyermekeiket magyar nyelven taníttassák - emelte ki Potápi Árpád János, majd hozzátette: éppen azért építettek és újítottak fel óvodákat is, hogy minél több magyar óvodás legyen, akiből később magyar iskolás lesz.

Az államtitkár egyben átadta azokat az ajándékcsomagokat és iskolatáskát az első osztályba induló diákoknak, amelyeket a magyar kormány, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a Rákóczi Szövetség biztosított a gyerekeknek.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke ünnepi beszédében köszönetet mondott azoknak a családoknak, akik magyar osztályba íratták a gyerekeiket, azoknak a tanároknak és oktatási szakpolitikusoknak, akik az utóbbi években kitartásukkal és állhatatosságukkal elérték, hogy jól működő óvodai és iskolai hálózat épüljön ki, illetve a magyar kormánynak a magyar nyelvű oktatást segítő támogatásáért.

A VMSZ elnöke közölte, hogy a 2022-2023-as tanévben 1278 diák iratkozott be első osztályba magyar nyelven. Mint mondta, ez egyrészt siker, mert a magyar családok a magyar iskolákat választják, másrészt viszont a realitásokhoz az is hozzátartozik, hogy ez körülbelül százzal kevesebb, mint ahány elsős a tavalyi évben volt. A politikus szerint ennek oka az, hogy 2015-ben és 2016-ban - amikor a most iskolába induló gyerekek születtek - több közszereplő is arról beszélt, hogy a Vajdaság nem élhető, és annak, aki boldogulni akar, külföldre kell mennie. Ezek a hangok mára elhallgattak, de a mondandójuk következtében százzal kevesebb kisdiák van most, mint tavaly - magyarázta Pásztor István.