A miniszterelnök külön köszöntötte Irakli Garibashvilit, Georgia miniszterelnökét, Andrej Babist, a Cseh Köztársaság korábbi miniszterelnökét, valamint Janez Jansát, Szlovénia korábbi miniszterelnökét is – számolt be róla tudósításában a Magyar Nemzet.

A kormányfő szerint jó szokásunkká vált, hogy tavasszal Budapestre sereglik a konzervatív világ. De mégis, hogyan kerültek a magyarok egy ilyen előkelő klubba? – tette fel a kérdést. Meglátása szerint ennek egyetlen oka lehet:

Magyarország egy inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kikísérletezik.

Itt nemcsak beszélünk a progresszív liberálisok legyőzéséről, hanem meg is csináltuk azt – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök véleménye szerint Magyarország a 2010-es hatalomátvételkor borzasztó helyzetben volt, de a konzervatív politika segítségével sikerült helyreállni. – Csak a konzervatív politika segíthet ott, ahol liberálisok tönkre tettek egy országot – mutatott rá.

A kormányfő szerint ha Soros György nem támadja meg Magyarországot, soha nem kerülünk a címoldalakra. Megálljt parancsoltunk az illegális migrációnak és megvédtük a hazánkat – húzta alá a kormányfő. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy a szellemi-ideológiai csatákat is vállalni kell, ha meg akarjuk védeni hazánkat, mert ez a harctér is fontos terepe a liberálisoknak. Leszögezte: nem vágytunk világhírnévre, mégis azok lettünk, miután ellent mondtunk a liberálisoknak. – Védekezünk, mert a globalista elit ránk akarja kényszeríteni az akaratát. Most mindannyian támadás alatt állnuk – hangsúlyozta. Mint mondta, a nemzet a nyugat nagy találmánya, azonban ha a nemzetek elpárolognak, akkor elvész a szabad élet lehetősége és a nyugat elbukik.

Haza nélküli emberek sohasem lehetnek szabadok

– húzta alá.

Mint fogalmazott, ha a nemzetek elpusztítása sikeres lesz, akkor megsemmisül a nyugati világ. A nemzet eszménye a mi különleges nyugati örökségünk – mondta a kormányfő, majd felidézte a szentatya háromnapos látogatását. Mint mondta, tavaly fél év különbséggel érkezett Magyarországra a CPAC és a katolikus egyházfő, idén ez már csak egy hét volt. – Lehet jövőre már a pápa is benéz a rendezvényre – jegyezte meg.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mind gazdaságilag, mind demográfiailag rosszul áll a nyugat. Meglátása szerint katonai erő tekintetében még erősebb, de a jövőben ha minden területen elmarad, akkor az a katonai konfliktusok erősödéséhez vezet. Mindezért csak magunkat okolhatjuk – mondta.

Véleménye szerint amikor a baloldaliak a vírust rászabadították a világra, akkor sok konzervatív azt mondta, hogy a nemzetellenes vírus csak egy laborszökevény. Ezt a vírust kitenyésztették, a migráció, a gender, a woke csak alvariánsa ezeknek a vírusoknak. – A woke-mozgalom és a genderideológia olyanok, mint a kommunizmus és a marxizmus: mesterségesen szétverik a különféle csoportokat, így a nemzetet is – mutatott rá.

– A magyar konzervatív kísérlet azért sikeres – folytatta – mert sok mérföldes távolságból, sőt, látatlanul, szagról is megismerjük a marxistákat. Itt ültek a nyakunkon. Azt hirdetik, hogy az osztály fontosabb, mint a nemzet és megelőzi a nemzethez tartozást. Huszonhat évet éltem marxista elnyomás alatt. Terjedt akkoriban egy vicc, miszerint az abszolút osztályharc az, amikor a pártház macskája elüldözi a pártház egerét" – mondta a kormányfő, aki szerint ahol felüti a fejét az osztályharc, ott a békés, együttműködő országokból zavargás színtere lesz, csak a kérlelhetetlen ellenségeskedés marad.

A miniszterelnök kitért a progresszív politika veszélyeire is, hangsúlyozva, hogy a progresszív külpolitika káoszt és zűrzavart okoz. A Orbán Viktor ugyanakkor kiemelte: biztos benne, ha Donald Trump lenne az Egyesült Államok elnöke, nem lenne háború Ukrajnában.

Térjen vissza elnök úr és hozzon nekünk békét

– hangsúlyozta. A kormányfő továbbá kiemelte, hogy a progresszívek nyomást gyakorolnak másokra, hogy valljanak színt, mit gondolnak a genderpolitikáról, az LMBTQ-mozgalmakról, és ha ezzel nem értesz egyet, akkor kiközösítenek – fejtette ki a kormányfő, aki szerint Brüsszelben most azt kell megállítani, hogy ezek a progresszív erők ne vegyék el a nemzetállamoktól az önálló külpolitika alakításának jogát. A jó h hír az, hogy Európába megérkezett a fordulat, például Olaszországban és Izraelben győztek a konzervatívok, és itt vannak előttünk az igértetes spanyol választások, de lengyel barátainknál is jólállnak a csillagok. Aztán pedig jöhet az európai parlamenti választás, amikor lecsapolhatjuk a brüsszeli mocsarat. Nem kell tovább keresni a progresszív vírus ellenszerét, itt van Magyarországon a vakcina.

Annyi az egész, hogy a választás előtt fel kell írni a zászlóra: No migration, no gender, no war!

– fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök végül kiemelte: Brüsszel és Washington még a liberálisok kezén van, ezért tegyünk róla, hogy azt is elfoglaljuk – zárta beszédét a kormányfő.