Robbanások Odesszában

Robbanásokról számoltak be a Fekete-tengeri Odessza városában, ahol Szerhij Bratcsuk, az odesszai katonai kormány szóvivője elmondta, hogy egy élelmiszerraktárat és egy rekreációs területet gyújtottak fel az orosz lövedékek. További orosz csapásokról számoltak be Zaporizzzsjában és Herszon déli régiójában is.

Magyarország segít

Magyarország területére 2023. május 7-én az ukrán-magyar határszakaszon 5234 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5931 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 63 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Moszkva újabb nagyszabású akciót indított

Legalább öten megsebesültek a Kijev elleni orosz csapásokban - közölték a város illetékesei hétfő hajnalban, amikor Moszkva újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen.

Három ember megsérült a robbantásokban Kijevben a Szolomjanszkij kerületben, két másik pedig akkor, amikor drónroncsok zuhantak a főváros központjától nyugatra fekvő Szvjatosin negyedbe

– közölte Vitalij Klicsko polgármester a Telegram üzenetküldő csatornáján.

Az orosz útlevéllel rendelkezőket evakuálják

Az orosz útlevéllel rendelkező ukránokat evakuálják az oroszok által megszállt Zaporizzsja atomerőmű közelében lévő városból – közölte az ukrán hadsereg. A vezérkar közölte, hogy Berdjanszk kikötővárosába és Primorszk városába viszik őket, mindkettő az Azovi-tenger partján van.

Ukrajna várhatóan hamarosan megkezdi az ellentámadást, ennek ennek sarokpontja lehet a Zaporizzsja régió.

Felébredt a kómából a felrobbantott orosz író

Felébredt a kómából Zakhar Prilepin, akinek autójában bomba robbant két napja egy Moszkvától keletre fekvő faluban. A sofőrje meghalt. Oroszország szerint a robbantás gyanúsítottja elismerte, hogy Ukrajna különleges szolgálatai nevében járt el, az ukrán illetékesek közvetlenül nem kommentálták a vádakat.

Prilepin egy Kreml által támogatott párt tagjaként kapott helyet az orosz parlament alsóházában. Az Európai Unió szankciós listára tette az orosz invázió támogatása miatt.