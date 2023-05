Cikkünket folyamatosan frissítjük!

A beszélgetést hamarosan itt is meghallgathatja.

Az interjút itt nézheti meg:

– Már a háború kirobbanásakor az volt a magyar álláspont, hogy vesztesei lesznek a háborúnak, de nyertesei nem – jelezte a műsorvezető felvetésére ma reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök vázolta: Oroszország falba ütközik, mert a NATO pénzeli Ukrajnát. Az Egyesült Államok költségvetését nagyon nehéz legyőzni. Az oroszok viszont sokkal többen vannak, több katonájuk, fegyverük van, mint Ukrajnának.

– Emellett Oroszország birtokolja a világ legjelentősebb atomfegyver-arzenálját – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Szerinte atomhatalmat háborúban legyőzni nem lehet, az oroszok sem fogják ölbe tett kézzel nézni, ahogy megtámadják őket, vagy merényletet követnek el az elnökük ellen.

A kormányfő azt is kijelentette: Ukrajnában óriási a pusztítás, rengeteg áldozata van a háborúnak. Kiemelte, hogy a kormány követi az eseményeket, számon tartják a kárpátaljai magyar áldozatokat, azokat akiket besoroztak.

– Örüljünk, hogy itt béke van, elég erősek vagyunk, hogy az amerikaiak ne tudjanak belepréselni minket a háborúba – kérte Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint háborús kampányt folytat hazánkban az Egyesült Államok. Mint mondta, minél előbb tűzszünet és béke kellene, de ez most távol van. Nehéz hetek elé nézünk Orbán Viktor szerint, az ukránok ellencsapásra készülnek, ami mélyíteni fogja a konfliktust.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy valakik csak azért, mert háború van, máris óriási profithoz jutottak, rengeteg üzleti érdek kapcsolódik ide. Soros György is mindig arról álmodozott, hogy hozzájut Ororszország természeti erőforrásaihoz, és ez már az 1990-es években is így volt - tette hozzá. Felidézte, hogy Putyin lökte ki a nyugati pozíciókat Oroszországból, és ez máig tartó sérelem.

A Vatikán elszánta magát arra, hogy megpróbál gátat vetni a vérontásnak

Orbán Viktor a pápai látogatásról azt mondta, nem emlékszik olyan jókedvű három napra, ami a pápalátogatás alatt volt.

Az összes magyar politikai vita zárójelbe került.

A Vatikán elszánta magát arra, hogy megpróbál gátat vetni a vérontásnak, és ebben számítanak ránk - mondta a kormányfő. Sokan akarnak békét Európában, de az amerikai befolyás nem hagy teret a béke hangjának - tette hozzá.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2022. január 28-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán