Nyolc évvel az illegális népvándorlás kezdete után az Európai Unió még mindig azzal van elfoglalva, hogy rákényszerítse a migráció kezelésére hozott, elhibázott döntéseinek végrehajtására Magyarországot. Pedig időközben kiderült, a magyar kormány intézkedései működőképes határőrizetet hoztak létre hazánk déli részén, illetve a schengeni övezet védelmére.

Talán örökre emlékezetes marad 2015 Európa számára abból a szempontból is, hogy egyik napról a másikra zúdult Európára a tömeges illegális migráció. Váratlanul törtek az országra százezerszám az illegális migránsok, akik egyre erőszakosabbak lettek, ami a röszkei zavargásban érte el a csúcspontját. Ezalatt több száz ember sebesült meg. A hazánkra és Európára 2015-ben rárontó illegális migránstömeg miatt a magyar kormány egy sor intézkedést hozott.

Szabó László András kriminológus ezek közül a legfontosabbnak az alaptörvény hatodik kiegészítését tartotta, mivel az kihatott a jogalkalmazásra és az igazságszolgáltatásra is. Az alaptörvény kiegészítésére támaszkodva az Orbán-kabinet javaslatára módosították a büntető törvénykönyvet (Btk). A Btk. módosítása lehetővé tette a bírósági büntetőügyek felgyorsítását például a szervezett embercsempészet, vagy éppen a határ illegális átlépése ügyeiben. Ugyanakkor megsokasodtak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal feladatai, így megteremtették az infrastruktúráját annak, hogy kitelepüljenek a határra a szakemberek. Felgyorsították az ügyintézést a tolmácsok és a segítők hivatalos igénybevételének is. A migrációs nyomás növekedése komoly hatást fejtett ki a rendőrségre is, mivel az illegális bevándorlók és az embercsempészek elleni fellépéshez más területről kellett átcsoportosítani rendőröket.

Ám a magasan képzett rendőrök nem határvédelemre voltak kiképezve. Létszámproblémák jelentkeztek megyei szinten a rendőrkapitányságoktól, míg országos szinten a Készenléti Rendőrségtől elvont erők miatt. Csökkent ugyanakkor a szubjektív biztonságérzet, és súlyos biztonsági kockázatok is jelentkeztek, elsősorban az illegális migránsok között megbújt terroristák érkezése miatt.

A jogi és szervezeti környezet megteremtése mellett 2015 augusztusától kiépítettük a fizikai védelmet is, a szerb–magyar és részben a horvát–magyar zöldhatáron műszaki határzár (hivatalos nevén: határőrizeti célú ideiglenes kerítés) épült. Ennek működtetéséhez infrastruktúrát építettek ki, és biztosították a megfelelő létszámot is.

Az intézkedéseket igazolták a statisztikai adatok. Az ORFK információi szerint míg 2015. I–XI. hónapjában 428 261 illegális migránst fogtak el, addig 2016-ban, ugyanebben az időszakban csak 34 547-en próbálkoztak, sikertelenül - írja a lap.

A rendőrségen fejleszteni kezdték a határrendészeti ágat, amihez aztán 2022-ben létrehozták a határvadász egységeket. Így tavaly év végén a határőrizetbe rotációban bevont honvédségi egységeket ki tudták vonni. Idén tavaszra elkészültek a műszaki határzár megerősítésével és a Mohácsi-szigeten a meghosszabbításával is.

Miközben Magyarország ezzel védte a schengeni övezet határát, vagyis közvetve az Európai Uniót, Brüsszel az elmúlt nyolc évben folyamatosan nyomás alatt tartotta a magyar kormányt a migrációs intézkedései miatt.

A teljes cikk ITT érhető el.