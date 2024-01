Közölte:

a kitöltések alapján a magyarok több mint 98 százaléka azon az állásponton van, hogy fegyverszállítások helyett tűzszünetre és békére van szükség a szomszédunkban.

Nem szabad, hogy migránsgettók jöjjenek létre hazánkban, és tovább kell szigorítani a gyermekvédelmi szabályozást. Emellett ki kell állni a magyar gazdákért és a magyar mezőgazdaság GMO-mentességéért, valamint szigorúbban kell fellépni a külföldi befolyásszerzés ellen.

A kérdések részletes adataiból kiderült, hogy több mint 1 millió 512 ezren, a megkérdezettek 98,82 százaléka értett egyet azzal, hogy továbbra is fenn kell tartani a rezsitámogatást; több mint másfél millió ember (98,01 százalék) szerint az idei évre is ki kell terjeszteni a kamatstopot; több mint 1 millió 496 ezren (97,89 százalék) értettek egyet azzal, hogy fenn kell tartani az extraprofitadót; több mint 1 millió 519 ezren (99,33 százalék) küldték vissza azt a választ, hogy nem szabad engedni, hogy migránsgettók jöjjenek létre Magyarországon, és az 1 millió 485 ezret (97,72 százalék) is meghaladta azok száma, akik azt válaszolták, hogy a terrorfenyegetettség miatt Brüsszelnek be kell fejeznie a palesztin szervezetek támogatását.