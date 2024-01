2023 is bővelkedett fontos büntetőperekben és ítéletekben, volt olyan eljárás amelyben csak első fokon, más perekben azonban jogerősen is ítéletet hirdettek – írta meg a Mandiner. Mint jelezték, tavasszal az egyik legjobban várt eljárás volt a Budaházy György és társai ellen terrorcselekmény miatt több mint tíz évvel ezelőtt indult büntetőper, amelyben márciusban hirdetett ítéletet jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla. Az ügy azért is húzódott csaknem 14 évig, mert az először 2016-ban kihirdetett elsőfokú ítéletet 2018-ban hatályon kívül helyezték. A megismételt eljárásban Budaházyék súlyos büntetéseket kaptak első fokon.

A fordulat akkor következett be, amikor Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott azon vádlottaknak, akiket a bíróság első fokon felmentett, illetve ahol az elkövetett cselekményt csekélyebb súlyúnak ítélte meg.

Az új ítéletben a Fővárosi Ítélőtábla jelentősen csökkentette a büntetéseket, ugyanakkor több vádlottnak – így Budaházynak is – ismét több évre vissza kellett volna mennie a rácsok mögé. Novák Katalin, azonban ismét élt kegyelmi jogkörével, így további vádlottak esetében ért véget az eljárás, majd végül az utolsó három vádlott is kegyelmet kapott.

Másodfokon folytatódik 2024-ben a garázdaság és a választás rendje elleni bűntett miatt januárban 900 ezer forint pénzbírságra ítélt Varju László DK-s képviselő pere, akit az ellenzék 2018 decemberi, MTVA épületében megvalósított botrányokozása kapcsán vontak vád alá.

Szintén 2024-ben fejeződhet be jogerősen a Ihász Sándor volt fővárosi főügyész, a DK igazságügyi szakértőjének büntetőpere, akit hivatali visszaélés miatt került a vádlottak padjára, amiért törvényi kötelességét megszegve nem adta át azokat a bizonyítékként felhasználható dokumentumokat a nyomozóhatóságnak, amelyeket a Fenyő-gyilkosságban felbujtással vádolt Gyárfás Tamástól kapott még 2017 novemberében, és amelyek bizonyítékul szolgálhattak az ügyben. A dokumentumokat ehelyett hivatali helyiségének szekrényében őrizte.A Pesti Központi Kerületi Bíróság bűnösnek mondta ki Ihászt, akit két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt első fokon.

Februárra tűzték ki a 2018-as kormányellenes tüntetések kapcsán hivatalos személy elleni erőszakkal vádolt momentumos politikusok, Fekete-Győr András és Szarvas Koppány Bendegúz másodfokú perét.

A vád szerint a két politikus pirotechnikai eszközöket és egyéb tárgyakat dobáltak a parlament épületének biztosítását végző rendőrök felé, akikkel Szarvas Koppány Bendegúz dulakodott is. Fekete-Győrt első fokon felmentették az ügyben, párttársát azonban három év felfüggesztett börtönre ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság májusban.

Januárban születhet jogerős ítélet Donáth László ügyében. A volt evangélikus lelkészt és szocialista országgyűlési képviselőt a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság június 12-én bűnösnek mondta ki két rendbeli, folytatólagosan elkövetett szeméremsértés, valamint testi sértés vétségében, amiért még 2019-ben több alkalommal szexuálisan zaklatta, és a vád szerint egy vita alkalmával fojtogatta is az általa vezetett Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház egyik dolgozóját.

A bíróság mindezekért egymillió forintos pénzbírsággal sújtotta a momentumos EP-képviselő, Donáth Anna édesapját. Az ügyben a vádlott és az ügyészség is fellebbezett. A vádhatóság álláspontja szerint a pénzbüntetés nem bír elég visszatartó erővel, ugyanis az, hogy a vádlott az ítélet szerint munkakörét és bizalmi viszonyát használta fel az elkövetéshez, fokozza a társadalomra való veszélyességet.

