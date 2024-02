A miniszterelnök szerint az ukránoknak nyújtandó segítséget érintő véleménykülönbségek ellenére is van értelme a visegrádi együttműködés folytatásának. Több olyan témát is említett, amelyekben sikeres a visegrádi országok együttműködése. Ilyen például az illegális migráció kérdése, ahol a kvótaügy nem került le a napirendről, s továbbra is érdemes együttműködni ezen a területen. "Együttműködésünk nélkül ma a migránsok tízezrei vagy százezrei járkálnának országaink területén" – jegyezte meg Orbán Viktor.

A kormányfő az Ukrajnával kapcsolatos magyar álláspontra vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: minden háborút csak béketárgyalásokkal lehet lezárni, s ez érvényes az orosz-ukrán háborúra is. Ennek a konfliktusnak a folytatása csak a halottak számának növelését vonja maga után, ezért nincs értelme.

Minél hamarabb kerül sor a béketárgyalásokra, annál jobb

– mondta miniszterelnök.

Orbán Viktor csapdának nevezte azt a kérdést, hogy ki győz a háborúban, mert szerinte ez eldönthetetlen. Rossznak nevezte azt az álláspontot is, hogy a felek valamelyike előre hibásnak, bűnösnek legyen kikiáltva, mert az nem vezet sehová.

A háborús bűnösség kérdéséről a háború után kell dönteni

– közölte Orbán Viktor és hozzátette, hogy

stratégiai nyugalmat javaslok mindenkinek ebben az ügyben.

A kormányfő szerint lehet az orosz–ukrán háborút orosz vagy ukrán szemüvegen keresztül is nézni, ehhez minden országnak joga van.

Magyarország kétségkívül kilóg a sorból, mert magyar szemüvegen keresztül nézi a problémát

– hangsúlyozta. Rámutatott:

a magyarok azt látják, hogy Oroszország nem fogja legyőzni Ukrajnát, de a Nyugat által támogatott Ukrajna sem fogja legyőzni Oroszországot. Ebben a helyzetben meg kell menteni az életeket és mihamarabb béketárgyalásokra van szükség. Ez a magyar álláspont

– jelentette ki Orbán Viktor a kérdésekre válaszolva.