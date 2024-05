Cikkünk frissül!

Amerika még tovább húzná az orosz-ukrán háborút, ha Biden nyerne

Ukrajna 2025-ben ismét ellentámadásba lendül az orosz-ukrán háborúban. Ehhez hozzájárul az Amerikai Egyesült Államok által jóváhagyott 61 milliárd dolláros segélycsomag, valamint további nyugati források is. Ezt mondta Jake Sullivan, az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója a Financial Timesnak.

Sullivan ezzel a kijelentéssel megismételte Ukrajna azon reményét, hogy az ország előrelépést érhet el az oroszok által elfoglalt terület visszafoglalása ügyében.

A Financial Times azonban megjegyzi, hogy minden új ukrán offenzívához további katonai segítségre és pénzre lenne szükség a nyugati szövetségesektől, köztük az Egyesült Államoktól is. Mint ismeretes, az USA legutóbbi, 61 milliárd dolláros segélycsomagjáról szóló döntést is hosszú hónapokig tartó politikai belharcok előzték meg.

Az ellentámadás előtt azonban először ki kell tartaniuk az ukránoknak. Szakértők szerint ez sem lesz könnyű nekik. A várható orosz nyári offenzíva miatt nehéz helyzetbe kerülhet Ukrajna. Sullivan azonban megjegyezte, hogy a beérkező amerikai fegyverekkel Ukrajna képes lehet „megtartani a frontot”.

A Fehér Ház tehát a háború további folytatásában érdekelt, s világosan látszik ezekből a szavakból, hogy amennyiben Joe Biden nyeri az amerikai választást, akkor folytatódik a vérfürdő az orosz-ukrán háborúban. Ukrajna bármilyen új, 2025-ös offenzívájának pénzelése a Kongresszustól és Washington jóváhagyásától függ. Donald Trump, a volt elnök és a republikánusok várható jelöltje ugyanakkor szkeptikus az ukrajnai segélyekkel kapcsolatban, és megfogadta, hogy megpróbálja gyorsan lezárni a konfliktust, és tárgyalásos rendezésre törekszik.

Több sérültje is van a harkovi légicsapásoknak

Hat ember, köztük egy gyermek megsebesült egy dróncsapásban Harkov régióban - írta az AP hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva. További tizennégyen megsebesültek vasárnap délután a Harkov városára mért légicsapásban.

Több mint nyolcezren érkeztek Ukrajnából vasárnap

Magyarország területére 2024. május 5-én az ukrán-magyar határszakaszon 4223 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 3844 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 28 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Ez történt vasárnap: