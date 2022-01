Rengeteg játék létezik ma már különféle témában például akció, kaland, stratégiai vagy sport. Ezeket lehet egyedül vagy akár többen is játszani. Az egyik legújabb PC és konzol játék, amely tavaly jelent meg a piacon az EA Games újabb kiadása a FIFA 22. Ez az Electronic Arts (EA Games) 29.-ik kiadása.

Ez a játék 2021. októberében jelent meg amely alkalmas Microsoft Windowsra, Nintendo Swichre, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re. A játék készítői gondosan figyeltek arra, hogy a lehető legtöbb platformon tudjuk élvezni a játékot. Ha megnézzük magát a FIFA sorozatot egy témán alapul az egész játék, vagyis magán a focin. Két kiadásban érhető el a FIFA 22, Standard Edition és Ultimate Edition változatban.

A Standard Edition változat a megjelenés napján elérhető változat volt, amely tartalmaz néhány extra elemet is de nem annyit, mint az Ultimate Edition verzió. Az Ultimate Editiont szeptember 27-től vált elérhetővé, amelyet ingyenesen lehetett frissíteni. Azok, akik 2021. augusztus 14-ig előrendelték az Ultimate Editiont különféle extra lehetőségeket kaptak, mint például 4600 FIFA pont, FUT nagykövet választás vagy a FUT Heroes.

Az első FIFA kiadás óta rengeteget változott maga a játék, amely a legjobban a látványvilágban tükröződik vissza. A vadonatúj technológiák lenyűgözőek. Az új Hypermotion technológia magasabb szintű élethűséget nyújt PlayStation 5-ön és és Xbox Series X/S konzolokon. Különleges Xsens ruhákkal 22 valódi focista mozgását tudták rögzíteni a fejlesztők ennek köszönhetően jöhetett létre a FIFA 22 élethű mozgás és látványvilága.

Közel 4000 animációt rögzítettek, amely a játékosok képességeit és fizikumát valósághűen visszaadja. Mindezek mellett a mesterséges intelligencia is fejlettebb lett, amely abban nyilvánul meg, hogy a gépi ellenfelek a korábbi reakciójukhoz képest hatszor annyi döntést képesek átgondolni. Figyelnek a helyzetekre, valamint csapatként sokkal jobban együtt működnek. Az új animációknak köszönhetően új trükkökre is képesek.

A “karrier mód”-ban egy játékos irányítja az egész csapatot. A klubbot saját ízlésünknek megfelelően a különféle lehetőségek segítségével hozhatjuk létre. Beállíthatjuk az emblémát, kiválaszthatjuk a rivális csapatot és még a mezeket is testre szabhatjuk. A stadion szerkesztés is egy nagy újdonság ebben a módban, ahol még a lelátó kinézetét is meg tudjuk változtatni.

Az Ultimate Team-en belül megjelentek a FUT Heroes kártyák ezek között ismert régi játékosok szerepelnek, mint például Robbie Keane, Abedi Pele vagy Clint Dempsey. A VOLTA lehetővé teszi, hogy a játékosok különleges képességeket használjanak ilyen a Power Strike, Pure Pace és az Agressive Trackle.

A magyar játékkedvelők örömére ebben a kiadásban most a Fradi csapata is szerepel. A Ferencváros a Rest of the World csapatai között jelenik meg, a karrier módban pedig más országok bajnokságába is át lehet helyezni. 10 év után a női hangú kommentátor is elérhetővé vált a játékban. A játékmenetben megjelenik a Man Press nevű védekezési technika hátránya, hogy a második játékosunk hamarabb fárad el és ezzel pozíciót is veszíthet.

A játékon belül hivatalosan 30 engedélyezett bajnokság van melyen 700 klub és 1700 játékos vesz részt. A Juventus, Roma, Atlanta és Lazzio csapatnevek helyet a Piemonte Calcio, Roma FC, Bergamo Calcio és Latium néven szerepelnek a csapatok. A játékosok ugyan azok maradtak, viszont a hivatalos csapat logók, stadionok nem elérhetőek a játékban ehelyett az EA Sports által tervezett egyedi stadionokat és készleteket tartalmaz.

A játék ára, mint a legtöbb PC és konzol jellegű játéknak elfogadható. 10.490 Ft és 31.641 Ft között kaphatóak. Mint a legtöbb játékra erre is vonatkozik az, hogy nem csak magára a játék összetételére menetére figyeltek oda a gyártók, hanem a borítójára is. A FIFA 22-es kiadás borítóján a Paris Saint Germain játékosa Kylian Mbappe látható.

Az, hogy PC-re vagy konzolra vesszük meg a játékot néha nagy fejtörést tud okozni, hiszen mindkettőnek meg van az előnye és a hátránya is. Vegyük példaként azt, hogy általában a PC játékok sokkal olcsóbbak a konzol verzióval szemben viszont könnyebben hozzáférhetnek az adatainkhoz, sőt akár fel is törhetik a fiókunkat bár ezutóbbira már számos módszer van ennek elkerülése érdekében. Maga az irányítás is teljesen más egy kontrolleren és egy billentyűzeten. Sőt bármennyire is hihetetlen a konzolokon valamivel megbízhatóbbak a frissítések ugyan is gyártói ellenőrzésen esnek át. A PC-n az online módokat könnyeben érjük el. Természetesen mindkét játékverzió lényege ugyan az és ugyan azt is nyújtja élményben, az már csak rajtunk múlik, hogy melyiket vásároljuk meg.

