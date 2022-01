Mi is az a K2-vitamin?

A K2-vitamin a K-vitamin család tagja, a zsírban oldódó vitaminok (A-, D-, E- és K-vitaminok) közé tartozik, számos élettani folyamat fontos alkotóeleme.

Tekintsük át röviden, mely vitaminok alkotják a K-vitamin családot!

K1-vitamin: A filokoninként is ismert anyaghoz növényi és állati eredetű forrásokból is hozzájuthatunk, legfőbb feladata a véralvadás szabályozása és a csontanyagcsere elősegítése.

K2-vitamin: A K2-vitamin (másnéven menakinon) anyag több típusát is ismerjük – közülük egyetlen kivételével valamennyi típus baktérium-szintézisből ered, egyedül az Mk-4 („X-aktivátor”), az, amelyhez állati forrásból is hozzájuthatunk. Legfőbb feladata a csontegészség megőrzése, a kognitív funkciók fenntartása, valamint a szív- és az érrendszer támogatás (lásd lentebb).

K3-vitamin: A szintetikus, vízben oldódó K3-vitamin (menadion) étrend-kiegészítőkhöz történő hozzáadása az emberi szervezetre való toxikus hatása miatt nem engedélyezett, fogyasztása nem ajánlott.

Érdekesség: A K-vitaminok véralvadásban való szerepének felfedezése Henrik Dam nevéhez köthető: a dán biokémikus a csirkék szterolanyagcseréjének vizsgálata során, a nekik adott egyoldalú diéta révén észrevette, hogy megfelelő K-vitamin bevitel hiányában a csirkék vérzékenysége jelentősen megnőtt. Miután azonban K-vitamin tartalmú ételeket adott nekik, a csirkék vérkeringése helyreállt. Dam felfedezéséért Nobel-díjban részesült.

Mire jó a K2-vitamin?

A K2-vitamin számos élettani folyamat nélkülözhetetlen része. Részt vesz többek között:

A csontok egészségének megőrzésében,

A kognitív funkciók támogatásában, ezen kívül

Támogatja a szív- és érrendszer egészségét.

A K2-vitamin támogatja a csonterősség megőrzését.

A megfelelő mennyiségben szervezetbe juttatott K2-vitamin elősegíti a kalcium felszívódását – a kalcium vérből csontokba való eljutását -, így a csontegészség megőrzésében az egyik kulcsfontosságú tápanyagok között mindenképp érdemes felsorolni a K2-vitamint.

A K2-vitamin bevitelére minden életkorban ajánlott odafigyelni, kiemelten fontos azonban a K2-vitamin megfelelő mennyiségben történő napi fogyasztása menopauza idején, idős korban – idős korban megnő ugyanis a csontritkulás mértéke, valamint nagyobb kockázattal számolhatunk csonttörések esetén -, továbbá szív- és érrendszeri panaszok, illetve ízületi problémák esetén.

Elősegíti a kognitív funkciók működését.

A kognitív funkciók szempontjából a K2-vitamin legfőbb jelentősége a sejtnövekedés és –megújulás, valamint a sejtközi folyamatok támogatása. Megfelelő mennyiségben való jelenléte esetén óvja az idegsejteket a káros anyagoktól, továbbá segítséget nyújthat az időskori emlékezőképesség megőrzésében.

Támogatja a szív- és érrendszer egészségét.

A felsoroltakon kívül a K2-vitamin segítséget nyújthat az érelmeszedés megelőzésében is. Hogyan? A vitamin számos olyan proteint aktivál, melyek feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a kalcium a megfelelő helyre épüljön be a szervezetben(csontok, fogak), s távol maradjon azon részektől, ahol káros hatást fejthetne ki (véráram, lágyszövetek, vesék, erek). A csontokon belül ezt a feladatot látja el az osteocalcin nevű fehérje, az artériákon belül pedig a matrix Gla protein tölti be ezt a szerepet.

Segíti a D3-vitamin felszívódását.

A D3-vitamin szervezetben való hasznosulásához nagyon fontos a megfelelő K2-vitamin bevitel – mint tudjuk, a zsírban oldódó vitaminok elősegítik egymás hasznosulását, szinergiában működnek együtt; a D3-vitamin felszívódásához pedig különösen szükséges a megfelelő mértékű K2-vitamin jelenlét a szervezetben.

Mennyi K2-vitaminra van szükségünk? Egy átlagos felnőtt napi K2-vitamin szükséglete 100 és 300 μg között mozog, 12 év alatti gyermekék esetén pedig körülbelül 45 μg-mal számolunk.

Melyek a K2-vitain természetes forrásai?

A K2-vitaminhoz szinte kizárólag állati eredetű élelmi forrásokon keresztül juthatunk hozzá – természetes forrásai többek között az alábbiak:

csirke- és marhahús;

máj és egyéb belsőségek;

tojássárgája;

leveles zöldségek (spenót, káposzta, mángold stb.); valamint a

fermentált sajtok.

Érdekesség: Az egyik legjobb K2-vitamin tartalommal rendelkező étel a Natto, mely elnevezés egy fermentált szójababból álló egytálételt rejt maga mögött, s a hagyományos japán konyha fontos részét képezi. A modern egészségtudatos platformok helyenként superfood-nak is nevezik.

Érdemes-e K2-vitamin étrend-kiegészítőt fogyasztani?

Mint ismeretes, nem megfelelő táplálkozás és életmód esetén az étrend-kiegészítők önmagukban nem jelentenek megoldást az egészségügyi problémákra. Étrendünk kiegészítőjeként azonban plusz segítséget nyújthatnak abban, hogy hozzájussunk a megfelelő mennyiségű tápanyaghoz, akkor is, ha azt élelmi forrásból nem tudjuk biztosítani.

