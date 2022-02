Hiszen a jövőbeni munkáltatók egyetlen forrásból tudják megítélni a jelentkezőket, ez pedig az az egy oldal, amely összefoglalja szakmai tapasztalatodat, képességeidet és tulajdonságaidat. Emiatt érdemes több órát is rászánnod az elkészítésére és tényleg sok energiát belefektetned – hidd el, hogy meg fog térülni. Az alábbi hat tipp segítségével igazán jó esélyekkel indulsz majd a munkakeresés világában.

Helyes sorrend

Nagyon fontos, hogy mind a munkatapasztalatok listázása, mind pedig a végzettségek felsorolása során fordított időrendi sorrendben tüntessük fel az eredményeket. Ezzel a jelenlegi, aktuális kerül felülre, amely alapján a munkáltató egyből látja majd, hogy a mostani pozícióhoz képest a megpályázott kihívás összhangban áll-e. A végzettségek esetében pedig azért fontos, mert így a felsőfokú végzettség kerül a legfelső helyre.

Pozícióhoz illeszkedés

Második pontként érdemes szót ejteni magáról a tartalomról. Amikor egy pozícióra jelentkezünk, érdemes az elvárásokkal összhangba hozni a korábbi munkahelyeken végzett feladatokat, valamint az erősségeinket és technikai tudásunkat is az álláshirdetésekben olvasottak alapján igazítani. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy bárhol hazudhatunk az önéletrajzban – hiszen ez egyik fél számára sem lesz célravezető. Azonban más-más cégek més értékrendet vallanak, melyek függvényében az alapvető elvárások bizony nagyban eltérhetnek. Hogyha szeretnél minél jobb jelöltként kitűnni a tömegből, érdemes tehát az adott pozícióhot igazítani önéletrajzodat.

Megfelelő formátum

A tartalom mellett nyilvánvalóan a formátum is kiemelten fontos. Ma már a legelfogadottabb, ha egy rövid szakmai bevezetővel indítasz. Nem kell semmi hosszúra gondolnod, azonban két-három mondatot érdemes rászánni, hogy összefoglald szakmai tapasztalatodat és motivációdat. Ebben igyekezz konkrétumokat említeni, ne csak általánosságban beszélj. Ezután következhetnek a szakmai tapasztalatok és végzettségek. Ezek alatt – vagy két hasábba szedett elrendezés esetén a másik oszlopban – szedd össze az erősségeidet. Ezek lesznek azok a soft skillek, amelyek szükségesek vagy előnyösek az adott pozíció betöltése során. Valamint – amennyiben a szakmád igényli – különböző technikai ismereteket is felsorolhatsz. Itt lehet akár rendszerismeret, különböző programok használata, vagy adott képesítések. Mindezek mellett szükséges a nylevtudást is külön feltüntetned. Végezetül pedig a személyes adatok, tehát az elérhetőségek.

Forrás: cvmaker.hu

Mindezeken túl fontos az elrendezés is, amely szempontjából ma már számos verziót találsz az interneten. Érdemes szétnézned, hiszen rengeteg önéletrajz mintát kínáló oldalt találhatsz, melyek mind-mind más részeket tudnak hangsúlyozni és kiemelni – lásd itt. Igyekezz olyan elrendezést választani, amely a pozícióhoz szükséges részeket hangsúlyozza.

A kevesebb néha több – egyszerűség, átlátható

Ezt a tanácsot kellene szem előtt tartanod, amikor az önéletrajzodat összeállítod. Sem a tartalom, sem a formátum vagy a dizájn tekintetében nem jó ötlet túllőni a célon. A letisztult, egyszerű és könnyen átlátható önéletrajz az, amely a legjobb hatást teszi majd a munkáltatóra. Ennek legfőbb oka, hogy a nagy számú jelentkezők miatt sok esetben alig egy-egy percet töltenek egy jelentkező profiljával. Tehát az lenne a cél számodra, hogy egy perc alatt végig lehessen érni az önéletrajzodban megadott adatokon és információkon, anélkül, hogy bármely fontos részlet felett elsiklanának. Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy átlátható elrendezésben állítsd össze.

Ugyanez igaz a színeket és betűméreteket tekintve. Igyekezz sztenderd betűtípust és visszafogott színeket választani, ne legyen túl hivalkodó a végeredmény.

Személyes oldal

Sok HR-es és toborzó szakember szerint van ténylegesen jelentősége annak, hogy az emberi oldalad is megmutatkozzon az önéletrajzodban. Emiatt szokás az, hogy bizonyos hobbíkat is feltüntetsz az önéletrajzodon. Ez segít a szakmai részén túlmutatva a személyes oldalt is hangsúlyozni. Hasonlóan jó ötlet lehet, ha az önkéntes tevékenységeidet, vagy a szakmádhoz nem kapcsolódó tréning- és verseny eredményeidet is felsorolod egy külön részben. Ezzel jelezheted a munkáltatók számára, hogy milyen érdeklődési köröd van, milyen irányokban szereted fejleszteni magadat.

Fénykép

Erről a pontról rengeteg vita alakul ki a jelentkezők és a munkáltatók körében is. Az érveket mérlegelve azonban ajánlott a fénykép feltüntetése az önéletrajzban, ma ez a megszokott. Azonban nagyon ügyelj arra, hogy megfelelő minőségű képet készíts külön erre az alkalomra. Lehetőleg fehér háttér előtt, igényes ruhában és megfelelő közelről készítsd el a képet. Ne legyen túl sötét vagy árnyékos, hogy tényleg látszódj rajta.

Habár a munkaerőpiacon nehéz kitűnni, egy jól összeállított és átgondolt önéletrajz segítségével biztosan felkelted majd a jövőbeli munkáltató érdeklődését. Ezután pedig már csak rajtad múlik majd, hogy az interjún hogyan sikerül teljesítened.

PR-cikk