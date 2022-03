A népesség dinamikusan emelkedik, ezért meg kell találnunk a lakosság igényeit, és szolgáltatásainkat, fejlesztéseinket ezekhez kell igazítani.

Dubay László polgármester

Forrás: Máté János

– Sok nehézséggel kellett szembenézni, amit kollégáim szakértelmével és rátermettségével meg tudtunk oldani. Ezúton is szeretnénk megköszönni a lakosság fegyelmezett hozzáállását, együttműködését a pandémia ideje alatt.

– Önkormányzatunk az elmúlt három évben összesen 3.039.985.889,- Ft összegben készített elő, nyújtott be pályázatokat. A beruházások előkészítése, az elnyert támogatások lehívása, a projektek sikeres megvalósítása igen sokrétű, összetett feladat, amely komoly felkészültséget igényel, de nélkülözhetetlen az a pozitív kormányzati szándék, amely a települések megújítását célozza és ehhez pályázati forrásokat kínál. Itt is szeretnénk köszönetet mondani Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselőnek, hogy támogatja településünk pályázatait és jelentősen hozzájárul községünk fejlődéséhez.

– Még a 2020-as évben a Magyar Falu Program keretében sikeresen pályáztunk közterületi játszótéri eszközökre, a Szabolcs és Széchenyi utcák felújítására, a Belügyminisztérium támogatásával valósult meg az Ady Endre utca felújítása is, valamint egy 9 személyes kisbuszt sikerült megvásárolnunk, ami különösen nagy segítséget jelentett a pandémia alatt. Tavaly szintén a Magyar Falu Program keretében kültéri pingpong- és Teq ONE asztallal és kiegészítőkkel gazdagodott településünk. A könyvtárépület is megújult, klíma- és napelemrendszert építettünk ki, és egy 11 férőhelyes parkolót is kialakítottunk. Szeretnénk a régi Kúria területét és a Kovács Miklós Sportpályát egybenyitva egy olyan közösségi teret létrehozni, ahol mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelő programot, sportolási, kulturális, szórakozási lehetőséget. Tavaly tovább folytatódott a Széchenyi utca felújítása Magyar Falu Program keretében, valamint elkezdődött a Diófa utca aszfaltozása is.

Jelentős beruházások

– Idén a Béke utcán járdát építünk ki, továbbá a felelős állattartás elősegítésére elnyert támogatás keretén belül több kisállat ivartalanítására, oltására és chippelésére került sor térítésmentesen, a lakosság részére. A bölcsőde kivitelezési munkálatai várhatóan novemberben fejeződnek be, amely egy két csoportszobás, 28 férőhelyes intézményként, hat új munkahelyet is teremt. Ebben az évben befejeződtek a belterületi csapadékvíz-elvezetésfelújítási munkái is a Temető, Vasvári Pál, Jázmin, Jókai, Arany János, Széchenyi, Béke, Szabadság, Alkotmány utcákon. Korszerűsítettükaz Alkotmány utcán a záportározót, és egy újvésztározó is megépült.

– A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megépült a Nyírpazonyi Színi Károly Magyar–Angol KétTanítási Nyelvű Általános Iskolai tornaterme.A „C” típusú létesítmény küzdőtere 25x45 méteres, 1129 négyzetméternyi sportpadlóval, vizesblokkokkal készült. A küzdőtér függönnyel három részre osztható, így a párhuzamos oktatást is lehetővé teszi.

Folyamatos fejlődés

– Nyírpazony népessége dinamikusan emelkedik, ezért meg kell találnunk a lakosságigényeit, folyamatosan kutatni azok irányát,és szolgáltatásainkat, fejlesztéseinket ezekhez kell igazítani. Az utóbbi időszakban is folyamatosan törtük és törjük a fejünket újabb,a helyiek számára hozzáadott értéket jelentő beruházások kialakításán. Nagy örömmel tölt el, hogy az itt lakók szívesen fogadják és veszik igénybe ezeket a fejlesztéseket. Talán kicsit optimistán, de bízom abban, hogy a 2022-es év fordulatot hoz és véget ér ez a rémálom, a pandémia, a háború. Az általános költségemelkedéseket ugyan nem tudjuk befolyásolni, de átgondolt beruházásokkal és új megoldások keresésével lehetséges a település fejlesztése.

– Szeretnénk továbbra is magasabb szintű szolgáltatásokat biztosítani, komfortosabbá tenni községünket, ezért folyamatosan nyújtunk be pályázatokat: utak felújítására (Margaréta, Petőfi utca, Libabokori út), közterületek karbantartásához eszközbeszerzésre,intézményfejlesztésekre, járdafelújításra, építésre. Bízunk benne, hogy kedvező elbírálásban részesülnek.

PR-cikk