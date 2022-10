Persze a nagy túrák sok csomaggal és hosszú utazással töltött idővel járnak, ezért a vérbeli felfedezőknek szükségük van egy olyan autóra is, amit pont erre a célra találtak ki.

Városból a világba

A Volvo autók híresek a praktikus kialakításáról és a kényelemről, de egy valami mégis hiányzott: egy kompakt autó, ami a világjárásra épp annyira rátermett, mint a városi közlekedésre. A szakemberek által 2018-ban az év autójának választott Volvo XC40 egy városi terepjáró, ami pontosan ezt a rést hivatott kitölteni.

Az ebbe a kategóriába tartozó Volvo típusok közül az XC40 a legkisebb modell, de a belső terek így is komfortosak és tágasak. Annyira, hogy az utastér hátsó üléssorában is kényelmesen elfér akár egy 180 cm magas ember is, így 4 utas is bátran élvezheti a világraszóló kalandot. A csomagtér is tágas, az egy gombnyomással előredönthető hátsó üléssorral pedig tovább növelhető a rakodótér. A pakolást a lábmozdítással vezérelhető csomagtérajtó teszi könnyebbé.

Biztonság rövid- és hosszútávon

Akár rövid, akár hosszú útra megyünk, egy autóban a legeslegfontosabb, hogy biztonságos legyen. A Volvo tervezői nem aprózták el: a masszív svédacél mellett a kiváló úttartás, az adaptív tempomat és a Pilot Assist gondoskodnak arról, biztonságban érezzük magunkat a Volvo SUV modelljeiben ülve.

Az adaptív tempomat és a Pilot Assist egyidejű használatával szinte önvezető az autó – előbbi a kívánt sebesség tartásával, utóbbi pedig a követési távolság tartásával és finom kormánymozdulatokkal segít – de természetesen így is a sofőr felelőssége a jármű vezérlése. Az XC40 egy megbízható útitárs a nagy forgalomban is.

Forrás: Volvo Galéria

Extra megoldások, extra élmények A Volvo Budapest kínálatából rendelhető Volvo XC40 megannyi extrával kérhető, így még nagyobb élmény lehet az utazás. A Recharge változat egy Plug-In Hybrid modell, ami akár konnektorról is tölthető. Ez a típus egy környezetbarát és modern megoldása az autózásnak. Szériafelszerelései közé tartozik a kulcs nélküli nyitás-zárás és az elektromos csomagtérajtó is.

A további felszerelések közé tartozik az egyedi bőrkárpitozás, a kétzónás klíma, az automata váltó, a digitális kijelző beépített navigációval, ami tartalmazza a beépített telefontükrözés funkciót is.

Pr-cikk