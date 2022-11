Jól tudjuk, hogy kicsiknek és nagyoknak rengeteg szabad mozgásra és friss levegőre van szüksége, ezért nem kérdés, hogy a házi feladat után irány a játszótér és a kedvenc hinta vagy homokozó, vasárnaponként pedig akár egy hosszabb családi kirándulásra is szívesen benevezünk.

Bár idén sokáig tartott a vénasszonyok nyara, számos lehetőséget adva arra, hogy kihasználjuk az őszi színekben pompázó természet nyújtotta csodákat, mostanában reggelente már gyakran hűvös, ködös idő fogad minket, a suli végeztével pedig szürkületben battyogunk haza. Mindenkinek jobban esik ilyenkor bekuckózni, beltéri programokat keresni a feltöltődéshez. A kicsik azonban az évszakváltás ellenére is rengeteg lekötésre váró energiával rendelkeznek: hogyan váltsuk ki a játszótér nyújtotta előnyöket a lakásban található eszközökkel? Milyen egy tartalmas családi hétvége novemberben? Mutatunk néhány, a négy fal között is bevethető programtippet, amivel nem csak minőségi időt tölthetünk együtt a gyerekekkel, de a készségeiket is fejleszthetjük játék közben!

A képernyőidővel csak okosan (és sportosan)!

Egy esős szombat reggel, amikor mi még szívesen ejtőznénk a paplan alatt, de csemeténket már kidobta az ágy, minden szülő eljátszik a gondolattal, hogy leültesse energikus utódját a kedvenc rajzfilmje elé. Néhanapján ez teljesen belefér, de igyekezzünk a képernyőidőt inkább a mozgás pótlására használni. Rengeteg olyan videót, csatornát találhatunk, ami kifejezetten a kicsiknek kínál játékos tornagyakorlatokat.

Egy érdekes kirakóval csodákat tehetünk!

A puzzle azért zseniális találmány, mert miközben a gyerekek vizuális és rövidtávú memóriáját fejleszti, a logikai készségeiket is próbára teszi a kacifántos alakzatú képdarabok összeillesztése. A megfelelő kép eltalálásával pedig hosszú időre lefoglalhatjuk a gyerkőcöket.

Egy játék webshop kínálatában bőségesen válogathatunk a puzzle játékok közül téma, életkor és nehézségi szint szerint is. Felnőttként is érdemes kivenni a részünket a közös kirakózásból, hiszen kiváló stresszoldó tevékenység!

A családi társasjátékok az esték megmentői!

Ne becsüljük alá a társasjátékok gyerekeknek (és felnőtteknek) kínált előnyeit! Az egyik legjobb program, amit sötét estéken vagy álmos vasárnap délutánokon bevethetünk, az a közös társasozás. Ugyanis szinte minden társas logikai, kommunikációs és kooperációs készségeket fejleszt, az együtt töltött minőségi idő élményéről nem is beszélve!

Fotós: canva.com

Alkossunk és fejlesszünk kézügyességet!

Rajzolás, festés, gyöngyfűzés, szezonális termésekből dekoráció készítése: csak néhány példa, amivel feldobhatjuk a gyerekek üres óráit, és még a finommotorikai készségeiket, illetve a kreativitásukat is fejleszthetjük vele. Az pedig csak hab a tortán, hogy az elkészült műveket tovább csodálhatjuk a hűtő vagy a lakás díszeiként.

A mese erejével világokat teremthetünk!

Szintén képernyőidő helyett ajánljuk, lefekvés előtt pedig egyenesen kihagyhatatlan a meseolvasás vagy a mese alkotás. Már egészen babakortól fejleszthetjük a csöppségek kreativitását, memóriáját és koncentrációs készségét a mesekönyvek lapozgatásával és felolvasásával, ha pedig könyvek helyett a gyerekekkel együtt szövünk egy saját történetet (akár az aznapi események feldolgozásával), sokat tehetünk az értelmi és érzelmi fejlődésükért, illetve a képzelőerejük kialakulásáért.

Nincs rossz idő, csak rosszul felöltöztetett gyerek!

Ez a skandináv nevelési kultúrának tulajdonított közhely bizony nem is annyira butaság. Természetesen nem feltétlenül egy háztetőket szaggató vihar közepén kell kipróbálni az új csúszdát, de némi hangulatos novemberi köd, vagy alacsonyabb hőmérséklet ne tartson vissza minket attól, hogy akár csak egy fél órára is kimerészkedjünk a levegőre.

A réteges öltözködés, egy jó minőségű gumicsizma és esőkabát számtalan szabadtéri programhoz nyújt segítséget a legmorcosabb napokon is!

Pr-cikk