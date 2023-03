Lehet, hogy ez sokaknak már nem hangzik meglepően, de azért jó, ha tudjuk, hogy bőrünk már a húszas éveink közepétől elkezd öregedni. Nyakunkon és arcunkon megjelennek az apróbb, finomabb ráncok, amikből később mélyebb barázdák alakulnak ki és inkább hasonlítunk már egy öregedő bulldogra, mint egy bababőrű újszülöttre. Világvége hangulatunk mellett pedig egyre látványosabbá válik, ahogy bőrünk folyamatosan veszít feszességéből és rugalmasságából. A folyamat természetes ugyan, mindenki életét megkeseríti, ez azonban nem jelenti azt, hogy ölbe tett kézzel kell végignéznünk bőrünk öregedését. Hogy miért ne és mit tehetünk ellene, hamarosan kiderül!

Mi az az öt (de inkább több) dolog, amik leginkább befolyásolják bőrünk fiatalságát?

Amin nem tudsz változtatni: a gének

Ez az a tényező, ami teljes mértékben szerencse kérdése. Hogy milyen géneket és ezáltal milyen bőrtípust öröklünk, tőlünk teljesen kívülálló és nem befolyásolható összetevője szervezetünknek. A kevésbé szerencsések genetikailag arra vannak programozva, hogy az átlagnál szárazabb és érzékenyebb bőrük miatt korábban kell, hogy szembesüljenek a ráncok, hajszálerek és egyéb esztétikai bőrproblémák megjelenésével.

Amin tudsz változtatni, csak nem mindig olyan könnyű: a környezeti hatások

A gravitáción, ami az idő múlásával az egyre rugalmatlanabbá váló bőrünket a kirakatba teszi, nehezen tudunk változtatni, kivéve persze, ha gyakorló űrhajósok vagyunk. A petyhüdt szemhéjak, a bőr megereszkedése, az ajkak előrebiggyedése, sőt még a fülcimpák megnyúlása is ennek a folyamatosan testünkre ható erőnek a sajnálatos hatásai.

A bőrünket ért napsugárzás viszont már egy olyan környezeti hatás, ami ellen van ellenszer: a fényvédelem. Bármilyen rövid ideig is éri bőrünket a közvetlen napsugárzás, az évek múltán még azokon is meglátszik, akik bizony “jóféle” génekkel rendelkeznek. Kialakulnak a májfoltok, de a kialakuló ráncok egy része is közvetlenül a napsugárzás számlájára írható.

Amin szintén nem könnyű változtatni, de a gravitáció legyőzésénél azért esélyesebb: az életmód

Egészséges(ebb) étkezés sok zöldséggel és gyümölccsel, a rendszeres testmozgás, a megfelelő mennyiségű alvás, valamint a dohányzás és az alkohol jó messziről való elkerülése mind-mind bőrünk fiatalságának minél további megőrzésének záloga. A dohányzás és az alkohol kifejezetten felgyorsítja az öregedést: utóbbi szárító hatású (a száraz bőr meg ugyebár könnyebben ráncosodik), az előbbi pedig mélyebb ráncokat okoz mindenféle káros biokémiai folyamatok beindítása miatt.

Fehérjék, akik a barátaink

Hogy bőröd mennyire fiatalos és feszes, legfőképpen két fehérjének köszönhető: ők a kollagén és az elasztin. Előbbi kötőszöveteink alsóbb, utóbbi pedig a középső rétegeiben található. A kollagén az, ami ragasztóként egymáshoz tapasztja szöveteinket, az elasztin pedig, ami rugalmasságot nyújtja nekik. A rossz hír, hogy szervezetünk az évek során egyre kevesebbet és kevesebbet termel belőlük, ezért pótlásuk már huszonéves korban is javasolt annak érdekében, hogy negyvenes éveinkre ne érezzük magunkat korunknál idősebbnek, ha a tükörbe nézünk. A bulldogokat most hagyjuk.

A legveszélyesebb ellenségünk, aki szintén fehérje, de ő a rosszfiú

Megtévesztő bizony, de az egyik legnagyobb ellenségünk is egy fehérje. Ő a progerin, ami hasonlóan a fentebb említett fehérjékhez, születésünktől kezdve megtalálható bőrsejtjeink mélyén. A probléma vele kettős: egyrészt elpusztítja a bőrünknek oly fontos kollagént és elasztint, másrészt pedig az ő mennyisége nem hogy csökkenne az évek során, hanem éppenséggel folyamatosan nő.

Miért bukik el a legtöbb ránctalanító krém és miért olyan pozitívak a Golden Tree Ageless vélemények?

Amint már a fentiekből kiderült, a kollagén és az elasztin pótlása kulcskérdés bőrünk egészsége szempontjából, és a ránctalanító krémek is leginkább erre helyezik a hangsúlyt. És emiatt nem is váltják be ígéretüket, nem tudják azt a kívánt eredményt biztosítani, amiben vásárlóik bíznak.

Miben más a Golden Tree Ageless nappali ránctalanító krém? Olyan speciális összetevőket tartalmaz, amelyek egyszerre csökkentik a gonosz progerin fehérjének a szintjét, miközben a kollagén és az elasztin pótlásáról gondoskodnak. A Golden Tree Ageless krémben a jól ismert rozmaringon, csipkebogyó- és szőlőmagolajon, zöld teán és havasi gyopáron kívül olyan különleges hatóanyagokat is találsz, mint például a szárnyasmoszat, vagy az akácgyanta hidrolizált biopolimerje (ugye, milyen jól hangzik?). Egyre többen használják ezt a valóban hatásos és egyedülálló ránctalanítót, a Golden Tree Ageless vélemények nem hiába annyira pozitívak a vásárlók körében.

Napi használatával mindent megadsz bőrödnek, amire szüksége van ahhoz, hogy ragyogjon. A Golden Tree Ageless ránctalanító krém ráadásul minden bőrtípusra alkalmas, bőrgyógyászatilag tesztelt (állatokon pedig nem, lásd bulldogok). Ráadásul az EU-ban készült (nem valami egzotikus kis szigetcsoporton az Indiai-óceán közepén) és összetevői közül hármat is szabadalom véd.

Meggyőztünk? Vagy meséljünk még a 100%-os elégedettségi garanciáról?

