Fila Wb Crosscourt 2

Ez a cipő a legkisebbek számára is rendkívüli komfortot biztosít. A Fila tépőzáras gyerekcipők ezen modelljei pedig nem csak minőségiek, de igazi imádnivaló dizájnban pompáznak. A Fila modelljein a klasszikus mesehősök elevenednek meg. Többféle rajzfilmfigurás modell is választható, például Tom&Jerry vagy Bolondos Dallamok témakörben. Ezért csemeténk garantáltan imádni fogja a Fila ezen modelljeit.

Batman-modellek

Ha a gyermekünk imádja Batman, azaz a sötét lovag filmjeit és képregényeit, akkor egyértelmű, hogy a Batman márka szuperhőséről ihletett cipőit érdemes választani. Ebben az esetben nem is egyetlen modellt mutatunk be, hiszen a Batman alapvetően nem ruhamárka, hanem egy franchise, amelyhez maga a dizájn kapcsolódik. Ezek a cipők minőségiek és strapabíróak, hiszen olyan márkák gyártják őket, amelyek híresek a precizitásról.

Forrás: CCC

Nelli Blu-vászoncipők

A Nelli Blu kifejezetten gyerekeknek gyárt cipőket, ezért rendkívül nagy tapasztalattal rendelkeznek a kicsik lábait illetően. Választékból pedig nincs hiány, ha a márka vászoncipőiről van szó. Tökéletes tavaszi és nyári viselet lehet egy csodaszép, mintás Nelli Blu-vászoncipő. Csemeténk pedig ezerféle különleges mintából dönthet, amit például a CCC online és fizikai üzletében is kiválaszthatunk magunkat. A CCC ráadásul az egyik fő forgalmazója a Nelli Blu márkának, ezért rendkívül sokféle vászoncipőt találunk a kínálatban ettől a márkától. Ezeket a cipőket online megvásárolva már két munkanapon belül nálunk lehet a csomag, ami ha mégsem lesz megfelelő a csemeténknek, ingyenesen visszaküldhető.

DeeZee platformos cipők

A DeeZee mindig is a különleges megjelenésű, és egyáltalán nem szokványos dizájnokról volt híres. Gyerekcipőkből is tudott ezért olyat alkotni, ami garantáltan nem lesz unalmas a csemeténk számára. Például a vastagított talpú lányka cipők, amelyek igazi cukorkaszínekben pompáznak, pont úgy néznek ki, mint ha marcipánból vagy gumicukorból formázták volna őket. Ezért csemeténk szinte biztos, hogy imádni fogja a DeeZee ezen modelljeit. Ráadásul rendkívül kényelmes gumitalpának köszönhetően jó bennük járni, és kiváló a mindennapi viselethez. A DeeZee egyébként a Nelli Blu brandhez hasonlóan menő mintás vászoncipőket is gyárt a kicsiknek, amelyek szintén megérnek egy megtekintést.

Adidas Grand Court 2.0

Ha valami valóban minőségi klasszikust keresünk, ami nemcsak kényelmes, trendi, de igazi örökdarab is egyben. Akkor az adidas Grand Court 2.0 gyerek sneakerek tökéletes választásnak fognak bizonyulni fiúknak és lányoknak egyaránt. Sokféle színváltozata létezik, és igazi sportosan vagány stílust képvisel, amit minden kisgyerek élvezni fog.

Pr-cikk