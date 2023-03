Még ha biztonságos helyen is tartjuk, akkor sem ülhetünk úgy rá, mintha mi sem történt volna. Amennyiben pincében vagy garázsban vészelte át kedvenc kétkerekűnk a telet, különösen fontos, hogy ellenőrizzük az állapotát. A téli időszak alatt a biciklivel együtt a mi kresz-tudásunkon is keletkezhetett némi kopás, ezért nem árt átnézni a szabályokat, mielőtt nyeregbe ülünk!

Miért biciklizzünk?

Bár okozhat mindennapos nehézségeket, ha biciklivel járunk, idővel mégis számos előnyét megtapasztalhatjuk a kerékpározásnak. Az úszás mellett a biciklizés az egyik olyan sport, ami kíméli az ízületeket, mégis testszerte fejleszti az izomzatot. Nemcsak a lábunkat veszi ugyanis igénybe, hanem a karjainkat, fenekünket és a hátunkat is. Erősíti a tüdőt és a szívet is kellemesen megdolgoztatja, javítva ezzel a keringésünket. A zsírégetés is hasznos velejáróra ennek a sportnak, ráadásul mivel több időt töltünk általa a szabadban, sokkal frissebbnek érezhetjük magunkat egy könnyed kerekezés után.

Ezekre figyeljünk, mielőtt újra biciklire ülünk

Amikor tavasszal ismét elővesszük régen használt járgányunkat, meglepetések érhetnek bennünket, attól függően, hogy hol vészelte át a telet. Ha a lakásban raktuk el, várhatóan nincs sok teendőnk, de ha garázsban vagy pincében tartottuk, előfordulhat, hogy rozsdásodással is szembe kell néznünk. Mivel nem tudhatjuk, mi fog várni bennünket, nem érdemes közvetlenül az indulás előtti percekre hagyni bicajunk rendbetételét.

Kerekek és gumik

Az elhanyagolt kerékpár legegyértelműbb jele az, hogy a gumik látványosan le vannak eresztve. Mindennek ellenére nem a keréknyomás és a gumi felülete az egyetlen, amit ellenőriznünk kell, hanem maga a kerék, hiszen ezáltal láthatjuk, hogy egyenesen pörög-e. A küllőket is nézzük meg alaposan, hogy mindegyik stabil legyen, hiszen csak ezáltal győződhetünk meg arról, hogy biztonságosan tudunk tekerni. Különösen fontos az ellenőrzés, ha országúti kerékpárunk van, mert ha távol merészkedünk a várostól, sokkal nehezebben találunk segítséget, ha a bicajunkkal történik valami.

Fémrészek

Amikor átnézzük a járművünket, ellenőrizzük a kormányt, az ülést és a vázat is, hiszen ezek is rendkívül fontosak a bicikli biztonságának tekintetében. Nézzük meg, hogy a kormány minden irányban megfelelően mozog-e, és hogy jól van-e rögzítve. Győződjünk meg arról, hogy a nyereg is biztonságosan a helyén van, és a vázat se hagyjuk ki: figyeljük meg, hogy az illesztéseknél vannak-e repedések, mert egy figyelmen kívül hagyott kis hézag is eredményezheti a váz törését. Ha úgy érzékeljük, hogy néhol szorul a fém, kenjünk át olajjal vagy vazelinnel, így téve újra könnyen mozdíthatóvá.

Fékek

Ha ellenőrizzük a fékeket, azáltal nemcsak magunkat, hanem másokat is megóvhatunk egy esetleges balesettől. Kezdjük el tolni a biciklit, majd használjuk külön-külön az első és a hátsó fékeket, így meggyőződve arról, hogy tökéletesen működnek. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy nem állítják meg a járművünket, érdemes egy hozzáértőhöz fordulni, mert könnyen lehet, hogy az egész fékszerkezet cserére szorul.

Indulás!

Vannak olyan részei a biciklinek, amelyeket leginkább akkor tudunk kipróbálni, ha elindulunk vele. A lánc állapotát láthatjuk saját szemmel is, ám az, hogy gördülékenyen tudunk-e haladni, leginkább úgy határozható meg, ha elkezdjük tekerni a biciklit. Ugyanez a helyzet a sebességváltóval is: üresjáratban felesleges tesztelni, de biztonságosan haladva pár méteren belül kipróbálhatjuk az összes sebességet, biztosítva magunkat arról, hogy a szerkezet átvészelte a téli pihenőt.

Mit tehetünk még?

A bicikli felkészítésén túl nem árt, ha mi magunk is felfrissítjük tudásunkat az újabb idényre. Fontoljuk meg, hogy tisztában vagyunk-e a kresz-szabályok esetleges változásaival, illetve győződjünk meg arról, hogy jól emlékszünk a közlekedési táblákra és jelentésükre. Fontos, hogy bárhol is járunk, mindig ismerjük fel, hogy az úton hol közlekedhetünk biciklisként úgy, hogy ne veszélyeztessük sem a magunk, sem mások biztonságát.

Ha szánunk rá időt, és felkészítjük kétkerekűnket és saját magunkat is az idényre, mindent megtettünk, hogy elkerüljük a baleseteket. Amennyiben biciklinket illetően bizonytalanok vagyunk, bátran vigyük be egy szervizbe, legyen akár egy profi országúti kerékpárunk akár egy régi darabunk, hiszen itt szakértők nézik át, és felhívhatják a figyelmünket olyan problémára is, amit mi magunk nem vettünk volna észre.

PR-cikk