Az önkormányzati monitoring rendszerrel, valamint az előzetesen rögzített határértékekkel hosszú távon, környezetvédelmi szempontból is biztonságos iparipark-fejlesztést lehet megvalósítani, a lakosság számára is megismerhető módon – nyilatkozta szerkesztőségünknek dr. Podlovics Roland. Nyíregyháza gazdaságfejlesztésért felelős alpolgármestere hozzátette, az önkormányzatnál minden beruházó partnerrel TOP-feladat a környezetvédelmi kérdések tisztázása, amit erősít, hogy jóval az első betelepülők előtt természeti alapállapot-felméréseket végeztek. Az idáig vezető folyamatokról és a környezetvédelmi garanciákról is kérdeztük őt.

– Kik, mikor és milyen profillal választották Nyíregyházát az elmúlt egy évben?

– Tavaly nyáron érkezett a Déli Ipari Parkba a szeparátorfilmet gyártó dél-koreai W-Scope, ők 82 hektáros területen építkeznek ősz óta. 2025-ös céldátummal várhatóan 1200 munkahelyet teremtenek, szándékaik szerint magyar munkavállalókra támaszkodva. A BMW-beszállító német Boysen 16,5 hektáron építkezik, ők 400 alkalmazottal kalkulálnak. Korábban kipufogó-alkatrészeket gyártottak, most váltottak az elektromobilitás fejlődésével: a majdan Debrecenben készülő elektromos kocsik akkumulátoraihoz fém tartó- és takarólemezt fognak készíteni. Harmadikként érkezett a Sunwoda, egy TOP10-es akkumulátorgyártással foglalkozó kínai cég, akik egyébként rengeteg okoseszközbe gyártanak áramforrásokat, melyeket mi is használunk. 2009 óta gépkocsikba is készítenek akkumulátorokat, s az ipar 4.0 technológiával a világ járműipari gyártásában élvonalbeli technológia érkezhet általuk Nyíregyházára.

– Erről volt július végén külügyminisztériumi bejelentés, valamint városházi sajtótájékoztató, amiről mi is részletesen írtunk. Miért pont ők?

– Látni kell, hogy a folyamatok az Európai Unióban kitűzött célok, a karbonsemlegesség mentén haladnak a gazdasági életben, világszerte igyekeznek átalakítani a gyártókapacitást az új technológiára váltva. Ez a cég arányaiban az egyik legtöbbet költi kutatásfejlesztésre, a TOP3-ban vannak, 42 ezer alkalmazottjuk van világszerte, ebből 2600-an csak a kutatásfejlesztéssel foglalkoznak. Intenzív verseny van a gyártók között, s a Sunwoda a világviszonylatban egyik legmodernebb üzemet telepíti Nyíregyházára, melyet komoly egyeztetési sorozat előzött meg. Több európai ország is tárt karokkal fogadta volna őket, jelentős verseny volt. Nagy a verseny az autómárkák között környezettudatosságban, s ezt elvárják a beszállítói lánctól is. Az irányvonal egyértelmű: az elektromosautó-ipar irányába kell elmozdulni a kisebb környezeti lábnyom miatt, ezeknek pedig például akkumulátorra van szükségük, amiket valahol gyártani kell. Az elkövetkező időkben olyan helyre fogják telepíteni a gyártókapacitásokat, ahol az alkatrészeket is készítik, hosszú távon így maradhatnak itt nálunk is. A Sunwoda hozzáállásáról érdemes tudni, hogy a vízfelhasználás 90 százalékát a „szürke vízből” tervezik megoldani, tehát a lakosság által egyszer már felhasznált, utólag tisztított vízből, és 100 százalékban megújuló energiával szeretnék működtetni a gyárat, a fenntarthatóság jegyében.

– A környezetvédelem neuralgikus pont, mit tett e téren eddig az önkormányzat?

– Mi nem vártunk az új beruházókra, hanem már az első megérkezése előtt cselekedtünk annak szellemében, amit a polgármester – egyhangú közgyűlési döntéssel megerősítve – a ciklus fő célkitűzéseként meghatározott: ez pedig a gazdaságfejlesztés. De az első perctől alapvető prioritást élveznek a környezetvédelmi szempontok! Bármilyen gyártókapacitás megjelenik a feldolgozóipartól a járműiparig, használ olyan anyagokat, amely a környezetre negatív hatással van – ma is működnek komoly gyárak ellenőrzött szennyvízkibocsátással Nyíregyházán –, a lényeg, hogy ezt kell kontroll alatt tartani. A tudatos iparipark-fejlesztés egyik első lépéseként már 2022 májusában elkészült a talaj- és talajvíz-szennyezettség felmérése az ipari park területén. Ez persze folyamatosan bővíthető, ha olyan cég érkezik, melynek technológiájában olyan anyagok vannak, amikre még nincs felmérés, elkészítjük. Ez a számon kérhetőség miatt fontos, és az úgynevezett önkormányzati monitoring rendszer egyik fontos eleme. Ezt a dokumentációt is eljuttatjuk a befektetni szándékozó cégekhez, mint alapfeltételt, hiszen itt vannak bázisértékek, ami a mostani állapotot mutatja, s amihez alkalmazkodniuk kell. Ezek is nyilvánosak lesznek a lakosság számára.

– Milyen elemei vannak még az önkormányzati monitoring rendszernek?

– A másik a szennyvízkibocsátás. A felszín alatti vizek védelme a lakosság ellátásbiztonsága szempontjából elsődleges prioritás! Két biológiai alapú szennyvíztisztító telepe van városunknak, a kettes fogadja majd a szennyvizét a parknak. Itt is fontos az előzetes felmérés, hogy az adott befektetőnek milyen kibocsátása várható, s ehhez igazítjuk a biztonságos tisztítási technológiát, a teljes ipari park területére vetítve. Ugyan van egy alap, a 28/2004-es minisztériumi rendelet a határértékekről, de mi nagyon szigorú paraméterekről egyezkedünk. A végső pont a felszín alatti vizek vagyongazdálkodását végző állami vízügyi igazgatóság, a FETIVIZIG befogadó nyilatkozata. Tudni kell, hogy most a víz, amit a lakosság felhasznált, kikerül a kettes szennyvíztisztító telepre, s jelenleg tisztítást követően kiengedik a természetbe. A tervezési dokumentumba, programunkba bekerült, hogy a cél ezt tovább tisztítani, s ezt a vizet visszaadni ipari felhasználásra. Ehhez a környezettudatos hozzáálláshoz egyre pontosabb adatokat látunk a tervezés során, hogy milyen minőségű vizet, milyen technológiával tudunk előállítani, s ezt a befektetői tárgyalások során le tudjuk tenni az asztalra. A kibocsátott szennyvízből is lesznek minták meghatározott paraméterekkel, így ezek is kontrollálhatóak, és a laboreredmények nyilvánosságra hozhatóak.

– A talaj, talajvíz, szennyvíz kérdéskör mellett mekkora szerepet kap a levegőminőség?

– Ez a monitoring rendszerünk harmadik eleme. A levegőszennyezettség alapállapotának mérése most indul. Mobil mérőállomást telepítünk a parkba – csakúgy, mint a Nemzeti Gyógyhellyé válás folyamatánál Sóstógyógyfürdőre –, így még a gyárak működésének megkezdése előtt megismerhető lesz a jelenlegi helyzet. Ezek az adatok szintén hozzáférhetőek lesznek, s a lakosság számára is átlátható, nyomon követhető lesz a rendszer. Fontos elvárásunk, hogy a betelepülő cégek csatlakozzanak ehhez az önkormányzati monitoring rendszerhez. Ez mindhárom esetben így van, sőt, például a Sunwoda azt is engedi, hogy az ő területükön monitoring kutat telepítsünk, onnan véve mintát. Tegyük hozzá, ezek az adatok segíthetik a hatóság munkáját is, valamint a vállalkozásoknak is fontos, hiszen egyben jelzi számukra, hogy itt nem kell előzetes környezetszennyezéstől, vagy később mentesítési eljárástól tartaniuk. Ezt hívjuk mi összeségében Komplex Fenntarthatósági Intézkedési Keretrendszernek.

– Mindehhez hogyan illeszkedik a kormány jelentős támogatása az ipari park komplex fejlesztéséhez?

– Ezek a folyamatok párhuzamosan zajlanak. Készítjük az alapállapot-felméréseket, tárgyalunk a cégekkel a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közvetítésével, bővül az ipari park – a korábbi 130 hektárhoz még 640 hektár csatlakozik, az M3-as sztráda mindkét oldalán terjeszkedve. Ne felejtsük el még az előző, összességben 54 milliárd kormányzati forintos támogatást, ezzel indulhatott el idén januárban a park infrastruktúrájának átfogó tervezése, aminek része a belső úthálózat, térvilágítás, közművek kiépítése, vízjogi, útépítési engedélyek megszerzése, a következő lépés a kivitelezési közbeszerzések dokumentációjának összeállítása, majd kiírása. Tervezetten év végével elindulhat az első ütem kivitelezése, melynek egyik eleme jelentős útfejlesztés, illetve gyalogátkelőket, zárt csapadékvíz-csatornát telepítünk, megoldjuk a közvilágítást. Látható, hogy nagyon intenzív folyamatok zajlanak egymást erősítve. A most júliusban megjelent, közel 138 milliárd forintos kormányhatározatban éppúgy benne van a monitoring rendszer, mint a vízhez, szennyvízhez kapcsolódó feladatok finanszírozása, tulajdonképpen a műszaki tartalom forrásszükségletét garantálják. De már távlatilag biztosítani kell a közműsávokat a következő betelepülőkre is gondolva, a gázhálózat fejlesztése éppúgy teendő, mint az úgynevezett NYIP2 alállomás megépítése, mely 557 megawatt teljesítménnyel fogja segíteni az áramszolgáltatást nagy- és középfeszültséggel. Kialakul majd egy közműudvar a következő fejlesztési ütemekben, ami jelenleg döntéselőkészítő tanulmányterv fázisban van, s még sorolhatnánk. Ha mindezt valaki átgondolja, ez a fejlesztéssorozat óriási távlatokat nyithat meg Nyíregyháza történetében!

– Ön megnyugtatónak nevezné az előkészületeket?

– Az önkormányzatnál partnerként tekintünk egymásra a befektetőkkel, de minden esetben TOP-feladat a környezetvédelmi kérdések tisztázása. Ha van egy monitoring rendszerünk és előzetesen rögzítjük azokat a határértékeket, amelyekhez tartani kell magát a gyártóknak, akkor egy hosszú távon, környezetvédelmi szempontból is biztonságos iparipark-fejlesztést lehet megvalósítani. Több nyugat-európai példát is megvizsgáltunk, s mi egy olyan ipari parkot szeretnénk, ami nemcsak szép és modern, hanem környezetvédelmi szempontból is átlátható, valamint a lakosság számára megismerhető módon működő gyártókkal rendelkező befektetési övezet lesz, rengeteg előnnyel.

(Szerző: Tarczy Gyula)

Pr-cikk