A szervezők rendkívül gazdag programkínálattal - szakmabemutatókkal, kulturális műsorokkal, tanácsadással, kiadványokkal, szórólapokkal - készülnek. A kiállító iskolák a mai kor igényeihez igazodva az általuk oktatott foglalkozásokat interaktív, látványos gyakorlati bemutatókon keresztül népszerűsítik.

A pályaválasztás előtt álló fiatalok számára ez egy nagyszerű lehetőség, hogy a különféle szakmákat testközelből ismerhessék meg, és így körültekintőbben dönthessenek arról, hogy melyik foglalkozást válasszák. A kiállításon közel 80 kiállító várja a látogatókat, közöttük szakképzést folytató középfokú oktatási intézmények és gimnáziumok kínálatával ismerkedhetnek meg az érdeklődők, de egyetemek is kiállítanak, így a középiskolások is tájékozódhatnak a továbbtanulási lehetőségekről. A rendezvény nemcsak az általános iskolások pályaválasztását segíti, hanem a pályamódosítást vagy a szakképzettség megszerzését tervező álláskeresőket és azokat is, akiknek szakmájuk jelenleg nem piacképes, ezért szükségük van új, keresettebb szaktudásra, esetleg új állást keresnek. A megye meghatározó munkaadóinál érdeklődhetnek aktuális állásajánlataikról. A tanulók mellett a szülők és pedagógusok tájékoztatására is kiemelt figyelmet fordítanak.

A rendezvény díjmentesen látogatható!

(PR CIKK)