Vagyunk egy páran, akik különféle kutyákért rajongunk. Ha neked is a “goldi” a kedvenced, akkor a következő pár sorban most megtudhatod, hogy milyen menő “goldis” cuccokat szerezhetsz be. Tarts velem!

Miért éppen a golden retriever?

A golden retriever egy skót eredetű kutyafajta, amelyet napjainkban minden második kutyatartó nagyon kedvel. Nem is kell nagyon megmagyarázni, hogy miért. A játékos és családcentrikus kutyulival élmény minden perc.

Te is így gondolod? A PólóVerzum golden retriever mintás pólói között eszméletlenül menő darabokkal is találkozhatsz, amelyek világgá kürtölik: igen, én egy goldi büszke tulajdonosa vagyok!

De mit kell tudni erről a kutyusról? Régen vadászati céllal kezdték el tenyészteni őt, az első tenyésző Sir Dudley Marjoribanks üzletember volt 1864-ben. Feldezték, hogy ez a kutya nemcsak a szárazföldön, hanem a vízben is nagyon hatékony.

A sportkutyák kategóriájába tartozó eb rendkívül tanulékony, engedelmes. Egy társaságkedvelő kutyáról beszélünk, amelyet kisgyermekek mellett is bátran tarthatunk, de terápiás kutyaként szintén alkalmazható.

A kutyák és a brandépítés

Ma már nemcsak a Disney hercegnők köré épültek ki komplett brandek, de a különféle kutyafajták esetében sincs ez másképpen. A gyerekek és a felnőttek egyaránt előszerettel szereznek be a kedvenc kutyájukról mintázott termékeket. Lehet ez egy tolltartó, egy füzet, egy fali, asztali dísz vagy egy póló.

A nyomtatott pólók egy külön kategóriát képviselnek ezen a területen. Valamennyi kutyáról készülnek ilyen pólók, és az igazi rajongók mindet felvásárolják. De miért éri meg ilyen ruhadarabokat beszerezni? Egyrészt 100% pamut anyagból, digitális nyomtatással gyártják őket, tehát elég sokáig bírják a strapát, másrészt pedig ezeket viselve tényleg egyértelmű lesz, hogy mi a “kutyás” emberek közé tartozunk.

Goldis nyomtatott pólók

Már biztosan kíváncsi vagy, hogy milyen lehetőségei vannak egy “goldis” gazdinak akkor, amikor éppen hozzá illő pólót keres. Lássuk csak!

Nincs is szebb, mint egy aranyló szőrű, engedelmesen ülő kutyus portréja a pólókon, de a viccesebb képregénygrafikához hasonló mintákkal ellátott darabok szintén érdekesek lehetnek számunkra. A legviccesebb ötlet pedig talán a golden retrieveres evolúciót ábrázoló grafika lehet, ami egyértelműsíti, hogy az evolúciós folyamat egyetlen értelme az, hogy végre megtalálhattuk kedvenc kutyánkat.

Szerintünk a kutyás pólók igenis vagányak! A pamut darabok bármilyen outfitben helytállnak, és általuk hódolhatunk kedvenc hobbinknak is, a kutyás cuccok gyűjtésének. Ugye, hogy jól hangzik? Jár a jutalomfalat: nekünk is, meg a kutyulinak is.

(PR CIKK)