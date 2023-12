Milyen feladatokat látnak az irodai adminisztrátorok?

Az irodai adminisztrátorok számos fontos feladatot látnak el, amelyek az iroda hatékony működéséhez és az üzleti folyamatok támogatásához szükségesek. Ennek egy fontos szeletét a dokumentumkezelés jelenti, ami alatt egyebek mellett az írásos anyagok szerkesztését, a dokumentumok iktatását, továbbá az adminisztrációs rendszerek és adatbázisok kezelését értjük. Munkájuk során ügyfélszolgálati tevékenységeket is végeznek, azaz kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel és a partnerekkel, illetve megválaszolják az esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

Felelősségi körükbe tartozhat emellett a vezetőség és a munkatársak találkozóinak, tárgyalásinak megszervezése, és azok időpontjainak leegyeztetése. Fontos feladatuk a postakezelés is, illetve az irodai eszközök és berendezések beszerzése. Mindezen kívül pedig átfogó adminisztratív támogatást nyújtanak a különböző munkafolyamatokhoz, amibe a prezentációk előkészítése, a jegyzőkönyvek összeállítása, valamint az adatbevitel és adatkezelés egyaránt beletartozhat.

Milyen lehetőségek adódhatnak Hatvanban és környékén?

Hatvan és környéke vonatkozásában rendszeresen jelennek meg adminisztratív álláslehetőségek. Erről tanúskodik a HatvanAllas.hu kínálata is, ahol már több ilyen jellegű pozíció is megjelent. A Webshop adminisztrátor munkakör például visszatérő lehetőségnek számít, előfordulására nemegyszer volt precedens a portál felületén. Emellett pedig különböző ügyintézőket, minőségügyi szakasszisztenst, könyvelési asszisztenst és fuvarszervezőt is toboroztak már a portálon keresztül, és vélhetően a jövőben is fognak itt hirdetni hasonló állásokat.

Kik pályázhatnak eséllyel az adminisztrációs állásokra?

Az adminisztrációs állások jellemzően legalább középfokú végzettséget igényelnek, de a szakmai asszisztensi pozíciók (pl. pénzügyi asszisztens, marketing asszisztens stb.) esetében akár a felsőfokú képesítés is megkövetelt lehet. Emellett általában elvárt az MS Office programok (pl. MS Excel, Word, PowerPoint) magabiztos használata, sőt, olykor a vállalatirányítási rendszerek (pl. SAP) kezelésében való jártasság is.

A postai és egyéb ügyintézői feladatokból adódóan elvárás lehet a B kategóriás jogosítvány és a vezetési rutin is. Mindezen kívül bizonyos személyes tulajdonságokra vonatkozó feltételek ugyancsak rendszerint helyet kapnak az adminisztrációs álláshirdetésekben: a pontosság, a precizitás, a szervezőképesség, a kiemelkedő kommunikációs- és problémamegoldó készség, valamint a csapatjátékos attitűd például elengedhetetlen az eredményes helytálláshoz.

