2022-ben, immár negyedik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre december 15-től jelentkezhetnek a 18-29 év közötti hölgyek.

Ha eddig csak álmodoztál arról, hogy megmutasd a szépséged a világnak, ha szeretnéd te képviselni megyédet a fináléban, ha be szeretnél törni a médiába vagy a szépségiparba, ne habozz, itt a lehetőség: nevezz mielőbb, hiszen az előzsűrizés folyamatos!

Jelentkezhetsz saját képekkel is, de ha szeretnéd, profi fotósaink is elkészítik az első fotósorozatod. Íme egy kis ízelítő a tavalyi fotózásokból, milyen hangulatra is számíthatsz:

Élj a lehetőséggel és lépj ki a rivaldafénybe, legyél te 2022 Tündérszépe! Jelentkezz most!