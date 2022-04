A fogyasztóvédelmi ellenőrzésen kiszűrt termékek elégtelen szigetelésük miatt áramütést okozhatnak, azokat azonnal kivonják a forgalomból.Az akkumulátortöltők élettartama jellemzően rövidebb, mint a törpefeszültségű készülékeké, amelyek táplálására és töltésére szolgálnak. Az otthon tartott gyári mellé a munkahelyre, kollégiumba sokan vásárolnak másikat, hogy ne kelljen ide-oda hurcolniuk a tápegységeket. Így folyamatosan nő a kereslet, új árucikkekkel bővül a kínálat a gyakran gyatra minőségű akkumulátortöltőkből.



A tápegységekkel szembeni alapvető elvárás a táphálózati és a törpefeszültségű részek megfelelő elválasztása. A szigetelés villamos szilárdsága, folytonossága mellett kiemelt figyelmet érdemel az is, hogy a vezető részek egymástól biztonságos távolságban helyezkedjenek el. A nem megfelelő szigetelés miatt a veszélyes táphálózati feszültség a törpefeszültségű részekre kerülhet, ekkor a töltővezeték végének vagy a töltött készüléknek a megérintése is áramütést okozhat.

Az idei hatósági ellenőrzés az USB csatlakozóval szerelt töltőkre irányult. A laboratóriumban vizsgált húsz termék nagyobbik fele, tizenkettő nem tett eleget a követelményeknek. Az áramütés kockázatát minden esetben az elégtelen szigetelés okozta, egy esetben ezt még a csatlakozódugó előírtnál kisebb mérete is tetézte. A fogyasztóvédelmi hatóság a veszélyes terméket levetette az üzletek polcairól, megtiltotta további forgalmazásukat. A részletes vizsgálati eredmények a fogyasztóvédelmi portálon böngészhetők, ide kattintva letölthető a dokumentum, amiből kiderül, melyik termék minősült veszélyesnek.



A töltők esetében is célszerű kerülni a piacokat, alkalmi árusokat, lehetőség szerint szaküzletben vásároljunk, magyar nyelvű használati utasítással rendelkező terméket válasszunk.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta:



„A magyar fogyasztóvédelem állandó jelenléttel, rendszeres ellenőrzésekkel védi a magyar családok biztonságát. A labor tavaly összesen 665 villamossági cikket vizsgált meg, több mint felük nem felelt meg a termékbiztonsági követelményeknek. A szakhatóság az elmúlt évben 162 jelzést küldött az uniós riasztási rendszerbe, ezek nagyobbik hányadával villamossági termékek hiányosságaira hívtuk fel a társszervezetek figyelmét. 2022-ben egyebek mellett a hajszárítók, vízforralók, párologtatók, kenyérpirítók és hosszabbítók közül szűrjük ki a veszedelmeseket.”



Borítóképünk illusztráció