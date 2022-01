A grafénról nem most hallunk először, hiszen egyenesen „szuperanyagnak” kiáltották ki az elmúlt években. Ez az anyag ugyebár az az egyetlen atom vastagságú – nyomtatott – grafitréteg, amelyből már eddig is számos innováció született. Akkumulátorok, orvosi implantátumok gyártásakor lehet kiválóan használni, de már az intelligens ruházat is szóba került az utóbbi években. A szuperanyag kifejezés sem túlzás, hiszen a szabad szemnek láthatatlan grafén a gyémántnál is keményebb, kiválóan vezeti az áramot, mindemellett pedig nagyon rugalmas is. Szúnyogriasztóként még nem került szóba. Legalábbis eddig.