Míg a zsír általában a bőr alatt rakódik le a szervezetben, úgy tűnik, hogy a nem elegendő alvás miatt még „mélyebbre költözik", a szervek körüli zsigeri területekre, ahol a kutatók szerint potenciálisan nagyobb károkat okozhat – írja az Origo.

A belső szervek körül felhalmozódó zsírt korábban összefüggésbe hozták a szív- és anyagcsere-betegségek fokozott kockázatával.

– Úgy tűnik, hogy a nem megfelelő alvás a zsírt a veszélyesebb zsigeri részbe irányítja

– mondta Virend Somers, a minnesotai Mayo Klinika kardiológusa a ScienceAlert online tudományos portálnak.

– Fontos, hogy bár az alvás alatt csökkent a kalóriabevitel és a súly, a zsigeri zsír továbbra is növekedett.

Ez a szakemberek szerint arra utal, hogy a nem megfelelő alvás a zsigeri zsírlerakódás korábban fel nem ismert kiváltó oka, legalábbis rövid ideig.

Az önkénteseket a kísérlet során két csoportra osztották, ahol az egyik csoport éjszakánként kilenc órát aludt, a másik csoportnak pedig mindössze négy órát engedtek pihenni két héten át.

Három hónappal később a teszteket megismételték, ám a résztvevők csoportját cserélték.

A Journal of the American College of Cardiology folyóiratban publikált tanulmányban a zsigeri zsír felhalmozódásában mutatkozó különbségek mellett a tudósok azt is észrevették, hogy a kevesebbet alvó résztvevők átlagosan napi több mint 300 plusz kalóriát fogyasztanak, mintegy 13 százalékkal több fehérjét és 17 százalékkal több zsírt. Az energiafelhasználás nagyrészt változatlan maradt.

A vizsgálat során a csapat figyelemmel kísérte az energiabevitelt és -felhasználást, a testsúlyt, a zsíreloszlást (beleértve a hason belüli zsigeri zsírt is), valamint az étvágy biomarkereit.

– A zsigeri zsírfelhalmozódást csak CT-vizsgálattal észleltük, különösen azért, mert a súlygyarapodás meglehetősen szerénynek mondható, csak körülbelül egy kilogramm

– mutatott rá Naima Covassin, a Mayo szív- és érrendszeri gyógyszerkutatója, a tanulmány első szerzője.

– A súly mérése önmagában így hamisan megnyugtató lenne a nem megfelelő alvás egészségügyi következményei tekintetében.

Hozzátette: az, hogy a hasi zsírfelhalmozódást nehéz észrevenni, csak még veszélyesebbé teszi.

A szakemberek kiemelték azt is, hogy

az elegendő alvás kiemelten fontos az agyi funkciók, például a memória működéséhez, a test megfelelő hidratáltságának megőrzéséhez, valamint a demencia elleni védelemhez, de több mentális és fizikai egészségügyi hatása van.

Ez a tanulmány pedig most rámutatott arra is, hogy számos más egészségügyi kockázatra is kiterjedő hatása lehet.

Borítókép: Illusztrációfotó / Shutterstock