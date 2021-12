A Sajtófesztiválon három országos háromfordulós, online-ként induló verseny döntőjét is megrendezték. Először az ORFK által támogatott Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt fináléja zajlott le, két korcsoportban. A 18-24 év közöttieknél Ware Anna nyert. Nagy segítségnek bizonyult, hogy az angol-német tanári szakon társadalompedagógiát is tanul, ahol a prevenció többször is téma volt. A 18 éven aluliaknál Benedek Ildikó Johanna végzett az első helyen, őt egy rendőr ismerőse készítette fel a megmérettetésre. Mindkét lány egy-egy okostelefonnal gazdagodott, de a második helyezettek is tárgynyereménnyel tértek haza.