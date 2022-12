December 6-án, kedden délután megyénkben vendégeskedett Vincze Ottó, a Ferencváros egykori labdarúgója, valamint Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, akik ünnepélyes keretek között teqballasztalokat adtak át a Szőlőskerti Általános Iskola diákjainak, valamint Balkány ifjainak. Kihasználva az alkalmat, a jelenleg is zajló labdarúgó-világbajnokságról kérdeztük a korábbi tizenegyszeres válogatott középpályást.

A spanyolok meglepő kiesése

– Örülök annak, hogy az egyenes kieséses szakaszban már egyre jobb meccsek vannak, bár a csoportkörben sem voltak rossz találkozók, de ahogy éleződik a helyzet, a játékosok még inkább odateszik magukat. Valószínűleg nem csak én gondoltam úgy, hogy a spanyolok az első győzelmüket követően átgázolnak majd mindenkin. Biztosra vettem, hogy nem tudnak majd az ellenfelek velük szemben kellő ellenállást biztosítani. Aztán nem ez történt, egy kissé mintha belelassultak volna a tornába– vélekedett a világbajnokságról a korábban a Barcelona B csapatába többek között Carles Puyollal és Xavival is együtt focizó Vincze Ottó, aki külön figyelmet fordított a ibériaiak szereplésére.

Maradona öröksége

– Előzetesen a belgáktól, na és persze a németektől is sokkal többet vártam, ám úgy tűnik, hogy a két nemzet focija most nem éppen felszálló ágban van. A nationalelfet egyénileg kiváló labdarúgók alkotják, de mintha sem mentálisan, sem fizikálisan nem álltak volna készen arra, hogy kihozzák magukból a legjobbat. Az argentinok és a brazilok viszont egyre inkább formába lendülnek, a kezdetektől fogva szorítok Messiéknek már csak Maradona öröksége miatt is. Véleményem szerint végül Dél-Amerikába kerül majd a világbajnoki trófea. Sok múlhat a szombati Anglia–Franciaország negyeddöntőn, aki ott győz, az nagy lépést tehet a fináléba jutás felé – zárta gondolatait a nyírszőlősi eseményen a fradi színeiben közel száz tétmeccsen pályára lépő egykori sportoló.

MN