Kotricz Zoltán, a megyei másodosztályú Kálmánháza játékosedzője közel egy évtizede Kanadában futballozott, így kiemelt figyelmet fordított a világbajnokságon az észak-amerikai válogatott szereplésére, amely 36 év elteltével jutott ki újra a vébére. A F-csoport nyitókörében alaposan megszorongatták Belgiumot, végül Michy Batshuayi gólja döntött az európai gárda javára. A horvátok ellen Alphonso Davies 68. másodpercben szerzett korai gólja után a legutóbbi vb-döntős négy találattal válaszolt. A harmadik fordulóban Marokkó 2–1-re legyőzte Kanadát, amivel csoportelsőként jutott tovább, John Herdman szövetségi kapitány csapata pedig kiesett. Herdman 2011-ben vette át a női válogatott irányítását, amellyel kétszer nyert olimpián bronzérmet. A férfi együttest 2018-ban bízták rá, a jó szereplésnek köszönhetően pedig több klubcsapat is szívesen látná őt a kispadján.





– Tavasszal lesz tíz éve, hogy hazatértem Torontóból. Azóta nagy utat járt be a kanadai labdarúgás. Már akkoriban is sok futballpálya épült, de leginkább a bevándorolt európai vagy dél-amerikai emberek között volt népszerű ez a sportág – jegyezte meg Kotricz Zoltán. – Ahogy az Egyesült Államokban, úgy Kanadában is játszottak európai sztárcsapatok felkészülési mérkőzéseket, például a Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso fémjelezte Real Madrid is játszott a Toronto FC ellen. Rengeteg embert vonzott a stadionba a spanyolok edzése, a mérkőzésen is teltház volt.



Egy kint élő barátom szerint Kanadában magasra szökött a futball-láz az utóbbi időben. A gyerekek már 6 éves koruktól mérkőzéseket játszanak azért, hogy szokják a pályát, a csapatmunkát, hogy a versenyszellem is kialakuljon. A vb alatt az iskolákban kanadai mezben, vagy piros-fehér ruhában ültek a padokban. Az összetartozást, mint értéket már kiskorukban megtanulják, büszkén viselik hazájuk mezét. Természetesen még mindig a jégkorong a legnépszerűbb sportág. Kíváncsian várom, hogy az az út, amin a labdarúgás végig ment, folytatódik-e? Szerintem a fejlődés töretlen marad. Ezt arra is alapozom, hogy most belekóstolhattak a foci igazi krémjébe. Ráadásul a következő világbajnokság egyik szervező országa Kanada lesz az Egyesült Államok és Mexikó mellett, így ez még nagyobb magasságokba emelheti a futballt az országban.

LTL