Sári Évi ritkán beszél a magánéletéről, ahogy mondja, részben azért, mert nem szereti azt érezni, hogy valaki elvárásokat támaszt vele szemben. Márpedig a társadalom nagy része nem érti, hogy egy negyvenes éveihez közeledő szingli nőnek miért nincs családja, gyermeke, párkapcsolata, a legtöbben pedig egyenesen el sem tudják képzelni, hogy valaki mindezek fényében is úgy érzi, semmi sem hiányzik az életéből.

Az énekesnő a Futtában című internetes podcastben árulta ez ezzel kapcsolatos gondolatait Palik Lászlónak.

– A magánéletem nem biztos, hogy a konvencióknak megfelelően fejlődik. Mondjuk én nem vagyok az a típus, aki meg akar felelni a társadalmi elvárásoknak.

Sőt, utálom, amikor nyomást helyeznek rám. Ahogy ezt megérzem, rögtön az ellenkezőjét akarom. Aki egy kicsit is ismer, az tudja, hogy nem szabad nyomasztani semmivel, mert akkor menekülés van – mondta Évi, aki elárulta, mit érez, amikor valaki azt mondja neki, hogy állapodjon meg, menjen feleségül valakihez és éljen normális életet.

– Mi a normális? Szerintem az, amit én kitalálok magamnak. Szüljél egy-két gyereket és üljél otthon a s*ggeden. Én nem annyira éreztem ezt soha a magaménak és az a helyzet, hogy még mindig nem – tette hozzá Évi, akit Laci arról kérdezett, soha nem érzett-e vágyat arra, hogy gyermeke szülessen.

– Bennem ez soha nem volt meg. Az volt, hogy egyszer majd biztosan lesz... Mindig azt kérdezik, hogy majd ha öreg leszel, akkor ki nyitja majd rád az ajtót? Igen, értem, és hány olyan idős ember van, akinek vannak gyerekei és unokái, és nem nyitják rá az ajtót. Most már az utolsó utáni pillanat van, de még mindig nem érzem ezt. Ehhez valószínűleg az is kellett, hogy a párkapcsolataim nem sikerültek a legrózsásabban. Lehet, hogy ha találkoztam volna egy olyan pasival, akibe halálosan szerelmes vagyok, és minden stimmel, akkor már lenne gyerekem – mondta a Bors szemléje szerint Évi, aki azt is elárulta, nem sok férfi érti meg, hogy munka után leginkább pihenésre vágyik.