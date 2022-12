– A megbetegedést egy coxsackie vírus okozza leggyakrabban, illetve egy enterovírus is ugyanilyen tüneteket képes előidézni. A vírus okozta betegség többnyire nagyon enyhe, azért nincs ellene gyógyszer, mert viszonylag gyorsan, 4-5 nap alatt lezajlik. Gyerekeknél kis piros, viszkető kiütések megjelenésével jár, súlyos következménye nincs. Mivel nem nincs komolyabb következménye, a világ legtöbb részén nincs is ellene vakcina, Kínában van, de ott sem alkalmazzák széles körben – mondta a Borsnak Rusvai Miklós virológus, hangsúlyozva, hogy a tüneteket kell kezelni, amíg a betegséget átvészeli az illető. Addig is, a tünetek elmúlásáig ne menjünk közösségbe, iskolába, dolgozni!

– Főleg 2-3 éves kor alatt arra kell figyelni, hogy a fájdalmas kiütések miatt sokszor nem isznak eleget a kicsik és kiszáradnak – tehát a megfelelő folyadékbevitel fontos. Más következménye nem lesz a betegségnek: míg például a majomhimlőnél maradhatnak hegek a betegség lezajlása után, a kéz-láb-száj betegségnél ez sem jelentkezik.

A szakember elmondta, egy rendkívül ragályos vírusról van szó, amely valamennyi testváladékkal ürül, azaz nyállal, orrváladékkal, széklettel és a testfelszíni hólyagok váladékával, és ahogy az a környezetbe rákerülhet például egy pohárra, kilincsre, törölközőre, akkor ezek is fertőzötté válnak.

– Nemcsak ragályos, de rendkívül ellenálló vírus, több napig életben marad a környezetben, szennyezett tárgyak felületén, nehéz ellene védekezni, és nagyon könnyű elkapni. Át kell esni a fertőzésen, ez tartós védettséggel jár. Aki ezután újra elkapja, nagyon enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen vészeli át a betegséget, és nagy valószínűséggel kiütései sem lesznek – mondta Rusvai, akit arról is kérdeztünk, hogy van-e arról hivatalos információ, hány beteg volt az utóbbi időben Magyarországon.

– A kéz-láb-száj betegség nem tartozik a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegségek közé, így pontos adat nincs. Ismerős orvosoktól és a médiából tájékozódva tudom csak én is, hogy az őszi periódusban több ezer fertőzött volt – zárta a virológus.

Mi okozza a kéz-láb-száj betegséget? A kéz-láb-száj betegség okozója leggyakrabban a Coxsackie vírus A16-os típusa, amely a gyermekbénulást nem okozó enterovírusok csoportjába tartozik. Ez a kórokozó nem azonos azzal a vírussal, ami a háziállatoknál sokszor halálos száj- és körömfájásért felel. Szintén más a kéz és láb szindróma, amely a kezek és a lábak puffadását okozza. A kéz-láb-száj betegség hasonlít a bárányhimlőre, de ott a kiütések az egész testen jelentkeznek. Nagyon ritkán a Coxsackie vírus bejuthat az agyba, ahol súlyos szövődményeket, agyhártyagyulladást vagy agyvelőgyulladást is okozhat. A vírus a székletben is jelen van, ráadásul abban hetekig megmaradhat. Ezért vécéhasználat vagy pelenkacsere után alaposan kezet kell mosni.

