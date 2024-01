Az a pletyka járja, hogy Kulcsár Edina ismét babát vár: a rajongók szerint ugyanis különösen viselkedik. A sztáranyuka feltűnően takargatja a hasát, és a Gw.M-mel közös realityműsorukból több minden is kiderült, például, hogy az utóbbi időben többször jártak vérvételen a Czeizel Intézetben. Az egyik szemfüles rajongó ráadásul felfedezte azt a bizonyos kismamafelsőt is, amit Edina a korábbi terhessége alatt is viselt.